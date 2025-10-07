Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरदासपुर में हेरोइन के साथ दो युवक गिरफ्तार, झाड़ियों में छिपकर कर रहे थे नशा

    By GAGANDEEP SINGH Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:39 PM (IST)

    गुरदासपुर पुलिस ने हेरोइन का नशा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना बहरामपुर और दोरांगला में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से नशा करने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    झाड़ियों में छिपकर हेरोइन का नशा करते दो गिरफ्तार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जिला पुलिस ने छिपकर हेरोइन का नशा करते दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। थाना बहरामपुर के एएसआई प्रीतम दास पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे।

    इस दौरान मसीत बहरामपुर से आरोपित दलीप कुमार निवासी रायपुर को झाड़ियों में छिपकर नशा करते पकड़ा गया। उससे सिल्वर पेपर, लाइटर और दस रुपए का नोट बरामद हुआ। थाना दोरांगला के एएसआई भूपिंदर सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान गांव गंजी के श्मशानघाट से आरोपित शरणजीत सिंह निवासी गंजा को छिपकर हेरोइन का नशा करते पकड़ा गया। आरोपित से सिल्वर पेपर, लाइटर और दस रुपए का नोट बरामद हुआ। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।