गुरदासपुर में हेरोइन के साथ दो युवक गिरफ्तार, झाड़ियों में छिपकर कर रहे थे नशा
गुरदासपुर पुलिस ने हेरोइन का नशा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना बहरामपुर और दोरांगला में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से नशा करने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जिला पुलिस ने छिपकर हेरोइन का नशा करते दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। थाना बहरामपुर के एएसआई प्रीतम दास पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे।
इस दौरान मसीत बहरामपुर से आरोपित दलीप कुमार निवासी रायपुर को झाड़ियों में छिपकर नशा करते पकड़ा गया। उससे सिल्वर पेपर, लाइटर और दस रुपए का नोट बरामद हुआ। थाना दोरांगला के एएसआई भूपिंदर सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे।
इस दौरान गांव गंजी के श्मशानघाट से आरोपित शरणजीत सिंह निवासी गंजा को छिपकर हेरोइन का नशा करते पकड़ा गया। आरोपित से सिल्वर पेपर, लाइटर और दस रुपए का नोट बरामद हुआ। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
