गुरदासपुर में हेरोइन के साथ दो युवक गिरफ्तार, झाड़ियों में छिपकर कर रहे थे नशा

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जिला पुलिस ने छिपकर हेरोइन का नशा करते दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। थाना बहरामपुर के एएसआई प्रीतम दास पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे।

इस दौरान मसीत बहरामपुर से आरोपित दलीप कुमार निवासी रायपुर को झाड़ियों में छिपकर नशा करते पकड़ा गया। उससे सिल्वर पेपर, लाइटर और दस रुपए का नोट बरामद हुआ। थाना दोरांगला के एएसआई भूपिंदर सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे।