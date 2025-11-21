Language
    गुरदासपुर: पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी, दो युवक गिरफ्तार; शराब ठेकेदार की रेड पार्टी में करते थे काम

    By Gagandeep Singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:14 PM (IST)

    कलानौर पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त अभियान में दो मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 किलो 544 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। हेरोइन पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से आई थी। आरोपियों की पहचान मंगल सिंह और गुरभेज सिंह के रूप में हुई है, जिनका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    गुरदासपुर: पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी। फोटो जागरण

    जागरण टीम, गुरदासपुर/कलानौर। थाना कलानौर की पुलिस ने बीएसएफ के साथ साझा नाकाबंदी के दौरान दो मोटरसाइकिल सवारों को भारी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। हेरोइन की खेप ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से पहुंची थी, जिसे दोनों मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे। साझा आपरेशन के दौरान दोनों को काबू कर लिया गया।

    एसपी (डी) दविंदर कुमार चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार के युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान के तहत डीजीपी पंजाब, डीआईजी बार्डर रेंज व एसएसपी आदित्य के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत बीएसएफ के सहयोग से 20 नवंबर देर शाम को टी प्वांइट रुडियाना मोड़ कलानौर में नाका लगाया गया था।

    इस दौरान दो मोटरसाइकिल सवारों को संदेह के आधार पर रोका गया। डीएसपी सिटी मोहन सिंह के नेतृत्व में तलाशी के दौरान आरोपितों से लिफाफा बरामद हुआ, जिसे चेक करने पर 2 किलो 544 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

    आरोपितों की पहचान मंगल सिंह निवासी गोपाल नगर अजनाला, अमृतसर और गुरभेज सिंह निवासी हरुवाल, थाना डेरा बाबा नानक, बटाला के तौर पर हुई है। आरोपितों के खिलाफ थाना कलानौर में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

    एसपी ने बताया कि दोनों आरोपित कुछ समय पहले शराब ठेकेदार की रेड पार्टी में काम करते थे। वहीं से दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। हालांकि जांच में सामने आया है कि दोनों का पहले कोई क्रिमिनल रिकार्ड नहीं है।

    दोनों ने पहली बार हेरोइन की तस्करी को अंजाम दिया था। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि हेरोइन की खेप उक्त दोनों ने मंगवाई थी या किसी के कहने पर इसे उठाने पहुंचे थे। आरोपितों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। दोनों के बैकवर्ड व फारवर्ड लिंक खंगाले जा रहे हैं।