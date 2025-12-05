Language
    बटाला में टिप्पर ने दो महिलाओं को कुचला, हादसे में दर्दनाक मौत; मजदूरी करने जा रही थी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:21 PM (IST)

    बटाला के पास अड्डा अम्मोनंगल में एक सड़क हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई। एक टिप्पर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे पीछे बैठी महिलाओं की मौके प ...और पढ़ें

    बटाला में टिप्पर ने दो महिलाओं को कुचला। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, बटाला। शुक्रवार की सुबह करीब सवा आठ बजे बटाला के पास अड्डा अम्मोनंगल के नहर पुल के पास एक टिप्पर ने मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मोटरसाइकिल के पीछे बैठी दो महिलाओं को टिप्पर ने बुरी तरह से कुचल डाला। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    हादसे के बाद मृतक महिलाओं के स्वजनों ने बटाला-जालंधर रोड पर धरना लगाकर रास्ता जाम कर दिया। उधर, घटना के बाद टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक, लखविंदर कौर पत्नी मनजीत सिंह निवासी कोटला बज्जा सिंह अपने गांव की ही एक अन्य महिला कर्मजीत कौर पत्नी अमरजीत सिंह के साथ अपने पति मनजीत सिंह के मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर मेहनत मजदूरी के लिए मेहता चौंक की ओर जा रही थी।

    जब वह अम्मोनंगल के नहर पुल के पास पहुंची तो पीछे से बटाले की तरफ से आए एक टिप्पर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। जिससे लखविंदर कौर और मनजीत कौर टिप्पर के टायरों के नीचे आने से बुरी तरह से कुचली गई।

    जबकि मनजीत सिंह एक तरफ गिर पड़ा और उसे मामूली चोटें पहुंची। हादसे की सूचना थाना रंगड़ नंगल की पुलिस को दे दी गई है, मगर पुलिस कुछ समय लेट पहुंची। जिससे मृतकों के स्वजनों ने रोष में आकर बटाला जालंधर मुख्य मार्ग पर धरना दे दिया।

    उधर, थाना रंगड़ नंगल के एसएचओ हरमीक सिंह ने कहा कि पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची थी। टिप्पर का भी पीछा किया गया, लेकिन चालक फरार में सफल हो गया। उन्होंने कहा कि मृतक महिलओं के स्वजनों के बयानों के आधार पर अगली कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खबर लिखे जाने तक धरना जारी था। स्वजन व गांव के लोग रोड को जाम करके प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं।