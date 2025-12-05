बटाला में टिप्पर ने दो महिलाओं को कुचला, हादसे में दर्दनाक मौत; मजदूरी करने जा रही थी

संवाद सहयोगी, बटाला। शुक्रवार की सुबह करीब सवा आठ बजे बटाला के पास अड्डा अम्मोनंगल के नहर पुल के पास एक टिप्पर ने मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मोटरसाइकिल के पीछे बैठी दो महिलाओं को टिप्पर ने बुरी तरह से कुचल डाला। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे के बाद मृतक महिलाओं के स्वजनों ने बटाला-जालंधर रोड पर धरना लगाकर रास्ता जाम कर दिया। उधर, घटना के बाद टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक, लखविंदर कौर पत्नी मनजीत सिंह निवासी कोटला बज्जा सिंह अपने गांव की ही एक अन्य महिला कर्मजीत कौर पत्नी अमरजीत सिंह के साथ अपने पति मनजीत सिंह के मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर मेहनत मजदूरी के लिए मेहता चौंक की ओर जा रही थी।

जब वह अम्मोनंगल के नहर पुल के पास पहुंची तो पीछे से बटाले की तरफ से आए एक टिप्पर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। जिससे लखविंदर कौर और मनजीत कौर टिप्पर के टायरों के नीचे आने से बुरी तरह से कुचली गई।

जबकि मनजीत सिंह एक तरफ गिर पड़ा और उसे मामूली चोटें पहुंची। हादसे की सूचना थाना रंगड़ नंगल की पुलिस को दे दी गई है, मगर पुलिस कुछ समय लेट पहुंची। जिससे मृतकों के स्वजनों ने रोष में आकर बटाला जालंधर मुख्य मार्ग पर धरना दे दिया।