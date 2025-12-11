Language
    गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो शूटर दिल्ली से गिरफ्तार, हत्या और असला एक्ट के मामलों में थे वांछित

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    बटाला पुलिस ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े दो भगोड़े शूटरों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अमृतसर रेंज के डीआईजी संदीप गोयल ने बताया कि प ...और पढ़ें

    पुलिस ने गैंग्स्टर जग्गू भगवानपुरिया के गैंग के दो शूटरों को दिल्ली से किया गिरफ्तार

    संवाद सहयोगी, बटाला। बटाला पुलिस ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग से संबंधित और हत्या के मामलों में भगौड़े दो शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस लाइन बटाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी बार्डर रेंज अमृतसर संदीप गोयल ने बताया कि डीजीपी पंजाब गौरव यादव के दिशा निर्देशों के तहत पुलिस गैंगस्टरवाद को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को गांव मूलियांवाल में दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक घर में दाखिल होकर कुलवंत सिंह निवासी मूलियांवाल की गोलियां मार कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ग्रुप द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड करके ली गई थी। पुलिस द्वारा मृतक कुलवंत सिंह की पत्नी सर्बजीत कौर के बयानों के आधार पर थाना सदर में केस दर्ज किया गया था।

    उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया था। एसएसपी बटाला डॉ. मेहताब सिंह के निर्देश और एसपी इन्वेस्टीगेशन संदीप वडेरा की निगरानी में डीएसपी (डी) समीर सिंह और सीआईए स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर सुखराज सिंह ने टेक्नीकल और खूफिया स्रोत्रों से इस वारदात को ट्रेस करते हुए दो आरोपितों सैम मसीह निवासी तेलियांवाल और नवजोत सिंह उर्फ मनी निवासी तेलियावांल को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।

    उन्होंने बताया कि दोनों फिरौती मांगने और हत्या की वारदातों में वांछित थे। सैम को थाना डेरा बाबा नानक की पुलिस द्वारा मुकद्दमा नंबर 131 में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। वह 29 अक्तूबर 2024 को जेल में से जमानत पर आया था। सैम ने पुलिस को बताया कि वह अमृतपाल सिंह उर्फ वादी निवासी दालम और जग्गू भगवानपुरिया के इशारे पर वारदातें करता है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।

    उन्होंने बताया कि सैम के विरुद्ध पुलिस जिला बटाला के अंतर्गत आते विभिन्न थानों में हत्या और असला एक्ट के तहत केस दर्ज हैं, जबकि नवजोत सिंह के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश के थाना प्रवाणु जिला सोलन में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज है। इस मौके पर एसएसपी बटाला डॉ. मेहताब सिंह, एसपी संदीप वडेरा, डीएसपी राजेश कक्कड़, इंस्पेक्टर सुखराज सिंह, एसएचओ बिक्रम सिंह आदि उपस्थित थे।