गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो शूटर दिल्ली से गिरफ्तार, हत्या और असला एक्ट के मामलों में थे वांछित

संवाद सहयोगी, बटाला। बटाला पुलिस ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग से संबंधित और हत्या के मामलों में भगौड़े दो शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस लाइन बटाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी बार्डर रेंज अमृतसर संदीप गोयल ने बताया कि डीजीपी पंजाब गौरव यादव के दिशा निर्देशों के तहत पुलिस गैंगस्टरवाद को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को गांव मूलियांवाल में दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक घर में दाखिल होकर कुलवंत सिंह निवासी मूलियांवाल की गोलियां मार कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ग्रुप द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड करके ली गई थी। पुलिस द्वारा मृतक कुलवंत सिंह की पत्नी सर्बजीत कौर के बयानों के आधार पर थाना सदर में केस दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया था। एसएसपी बटाला डॉ. मेहताब सिंह के निर्देश और एसपी इन्वेस्टीगेशन संदीप वडेरा की निगरानी में डीएसपी (डी) समीर सिंह और सीआईए स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर सुखराज सिंह ने टेक्नीकल और खूफिया स्रोत्रों से इस वारदात को ट्रेस करते हुए दो आरोपितों सैम मसीह निवासी तेलियांवाल और नवजोत सिंह उर्फ मनी निवासी तेलियावांल को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि दोनों फिरौती मांगने और हत्या की वारदातों में वांछित थे। सैम को थाना डेरा बाबा नानक की पुलिस द्वारा मुकद्दमा नंबर 131 में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। वह 29 अक्तूबर 2024 को जेल में से जमानत पर आया था। सैम ने पुलिस को बताया कि वह अमृतपाल सिंह उर्फ वादी निवासी दालम और जग्गू भगवानपुरिया के इशारे पर वारदातें करता है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।