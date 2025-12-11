Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो शूटर दिल्ली से गिरफ्तार, 12 सितंबर को घर में घुसकर की थी दो लोगों की हत्या

    By Sunil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:45 PM (IST)

    पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े दो भगोड़े शूटरों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। डीआइजी संदीप गोयल ने बताया कि ये गिरफ्तारियां ...और पढ़ें

    Hero Image

    गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो शूटर दिल्ली से गिरफ्तार। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, बटाला। पुलिस ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग से संबंधित और हत्या के मामलों में भगौड़े दो शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस लाइन बटाला में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान वीरवार को डीआईजी बार्डर रेंज अमृतसर संदीप गोयल ने बताया कि डीजीपी गौरव यादव के दिशा निर्देशों के तहत पुलिस गैंग्स्टरवाद को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को गांव मूलियांवाल में दो अज्ञात व्यक्तियों ने एक घर में घुसकर कुलवंत सिंह निवासी मूलियांवाल की गोलियां मार कर हत्या कर दी थी। इस हत्या की जिम्मेदारी गैंग्स्टर जग्गू भगवानपुरिया ग्रुप ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट अपलोड करके ली थी।

    पुलिस ने कुलवंत सिंह की पत्नी सर्बजीत कौर के बयानों के आधार पर थाना सदर में केस दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

    एसएसपी डा. मेहताब सिंह के निर्देश और एसपी इन्वेस्टिगेशन संदीप वडेरा की निगरानी में डीएसपी (डी) समीर सिंह और सीआइए स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर सुखराज सिंह ने टेक्निकल और खुफिया स्रोत्रों से इस वारदात को ट्रेस करते हुए दो आरोपितों सैम मसीह निवासी तेलियांवाल और नवजोत सिंह उर्फ मनी निवासी तेलियावांल को दिल्ली से गिरफ्तार किया है।

    उन्होंने बताया कि दोनों रंगदारी मांगने और हत्या की वारदात में वांछित थे। सैम को थाना डेरा बाबा नानक की पुलिस ने मुकद्दमा नंबर 131 में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। वह 29 अक्टूबर 2024 को जेल में से जमानत पर आया था। सैम ने पुलिस को बताया कि वह अमृतपाल सिंह उर्फ वादी निवासी दालम और जग्गू भगवानपुरिया के इशारे पर वारदातें करता है।

    फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि सैम के विरुद्ध पुलिस जिला बटाला के अंतर्गत आते विभिन्न थानों में हत्या और असला एक्ट के तहत केस दर्ज हैं, जबकि नवजोत सिंह के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश के थाना प्रवाणु जिला सोलन में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज है।

    इस मौके पर एसएसपी बटाला डा. मेहताब सिंह, एसपी संदीप वडेरा, डीएसपी राजेश कक्कड़, इंस्पैक्टर सुखराज सिंह, एसएचओ बिक्रम सिंह आदि उपस्थित थे।