गुरदासपुर में नशे के सौदागर चढ़े पुलिस के हत्थे, झाड़ियों में दो युवक हेरोइन के साथ धरे; एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज
गुरदासपुर में पुलिस ने दो युवकों को हेरोइन का नशा करते हुए गिरफ्तार किया है। थाना बहरामपुर पुलिस ने जतिंदर कुमार को बाला पिंडी भट्ठे के पास से पकड़ा, जबकि थाना काहनूवान पुलिस ने रविंदर सिंह को सुआ कोट धंदल के पास से गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जिला पुलिस ने झाड़ियों में छिपकर हेरोइन का नशा करते दो युवकों को गिरफ्तार किया है। थाना बहरामपुर के इंस्पेक्टर गुरमुख सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान आरोपित जतिंदर कुमार निवासी भरथ को बाला पिंडी भट्ठे के पास झाड़ियों में छिपकर हेरोइन का नशा करते काबू किया गया। उससे सिल्वर पेपर, लाइटर और दस रुपए का नोट बरामद हुआ।
वहीं थाना काहनूवान के एसआइ कुलविंदर सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ सुआ कोट धंदल के पास से आरोपित रविंदर सिंह निवासी वरसाल को झाड़ियों में छिपकर हेरोइन का नशा करते काबू किया गया। उससे सिल्वर पेपर, लाइटर और दस रुपए का नोट बरामद हुआ। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
