गुरदासपुर में हेरोइन के नशे में धुत दो युवक गिरफ्तार, मौके से बरामद हुई भारी मात्रा में ड्रग्स
गुरदासपुर पुलिस ने हेरोइन का नशा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सदर पुलिस ने सुआ पुली लिंक रोड से एक आरोपी को पकड़ा, जबकि थाना धारीवाल पुलिस ने मिल ग्राऊंड से दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से नशीली सामग्री बरामद हुई है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जिला पुलिस ने झाड़ियों में छिप कर हेरोइन का नशा करते दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। थाना सदर के एएसआइ सतिंदरपाल सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे।
इस दौरान टी प्वाइंट सुआ पुली लिंक रोड बब्बरी से अली निवासी प्रेम नगर को झाड़ियों में छिप कर नशे का सेवन करते काबू किया गया।
वहीं, थाना धारीवाल के एएसआइ रणजीत सिंह ने मिल ग्राऊंड धारीवाल से किशोर निवासी फत्तेनंगल को पकड़ा। दोनों से सिल्वर पेपर, लाइटर और दस रुपये का नोट बरामद हुआ। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
