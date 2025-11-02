Language
    Punjab News: शिवसेना नेता पर हमला करने वाले दो आरोपी 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार, रिमांड लेकर पुलिस कर रही जांच

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:10 PM (IST)

    बटाला में शिवसेना नेता रमेश नैय्यर पर दो लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 12 घंटे के भीतर दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। हमले का कारण रमेश नैय्यर द्वारा आरोपियों के नशा बेचने का विरोध करना बताया जा रहा है। 

    Hero Image

    शिवसेना नेता पर हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। फोटो जागऱण

    संवाद सहयोगी, बटाला। शिवसेना नेता रमेश नैय्यर पर शनिवार रात दो व्यक्तियों ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें वह जख्मी हो गए थे। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है।

    एसपी (डी) गुरप्रताप सिंह सहोता और डीएसपी सिटी संजीव कुमार ने बताया कि शनिवार शाम करीब सात बजे शिवसेना बाल ठाकरे के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश नैय्यर मोटरसाइकिल पर किसी से भंडारी मोहल्ले में जा रहे थे। इसी दौरान दो व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया।

    शिवसेना नेता पर हमले का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रमेश नैय्यर के बयानों के पर मामला दर्ज कर दो ज्ञात और एक अज्ञात पर केस दर्ज किया था। पकड़े गए आरोपितों की पहचान रजीव कुमार उर्फ बाबा और अशोक कुमार उर्फ गोगी के रूप में हुई है।

    आरोपितों का रिमांड लेकर इनसे और पूछताछ की जा रही है। उधर, रमेश नैय्यर ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर भंडारी मोहल्ला बटाला गए थे। वहां पर आरोपितों ने पहले उनके साथ बहसबाजी की और फिर हथियारों से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि आरोपित नशा बेचते हैं और वे इस बात का विरोध करते हैं, जिस कारण उन पर हमला किया गया है।