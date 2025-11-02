Punjab News: शिवसेना नेता पर हमला करने वाले दो आरोपी 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार, रिमांड लेकर पुलिस कर रही जांच

संवाद सहयोगी, बटाला। शिवसेना नेता रमेश नैय्यर पर शनिवार रात दो व्यक्तियों ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें वह जख्मी हो गए थे। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी (डी) गुरप्रताप सिंह सहोता और डीएसपी सिटी संजीव कुमार ने बताया कि शनिवार शाम करीब सात बजे शिवसेना बाल ठाकरे के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश नैय्यर मोटरसाइकिल पर किसी से भंडारी मोहल्ले में जा रहे थे। इसी दौरान दो व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया।

शिवसेना नेता पर हमले का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रमेश नैय्यर के बयानों के पर मामला दर्ज कर दो ज्ञात और एक अज्ञात पर केस दर्ज किया था। पकड़े गए आरोपितों की पहचान रजीव कुमार उर्फ बाबा और अशोक कुमार उर्फ गोगी के रूप में हुई है।