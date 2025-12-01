पंजाब: काहनूवान-बटाला रोड़ पर पेड़ से भिड़ी तेज रफ्तार कार, दादी-पोते की हुई मौत

कार चालक गगनदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी गंज गराइयां थाना रंगड़ नंगल ने बताया कि वह अपनी मां रूपिंदर कौर और आठ साल के बेटे कुंवरदीप सिंह के साथ कार में सवार होकर शादी समारोह से गांव लौट रहे थे।

हादसे में दादी-पोते की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है।

संवाद सूत्र, काहनूवान। काहनूवान-बटाला मुख्य मार्ग पर स्थित गांव काला बाला के सामने रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे तेज रफ्तार कार संतुलन बिगड़ने के कारण सड़क के किनारे वृक्ष से जा टकराई।

अड्डा पुल सुठियाली से कुछ ही दूर गांव काला बाला के सामने पहुंचने पर अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया, जिसके चलते वह सड़क किनारे लगे वृक्ष से जा टकराई।

हादसे में उनकी मां रूपिंदर कौर और बेटे कुंवरदीप सिंह की मौत हो गई। हादसे का पता चलते ही आस-पास के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए।

इस दौरान लोगों ने थाना काहनूवान की पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को तुरंत इलाज के लिए सठियाली अड्डा के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया।

वहां उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। थाना काहनूवान के एएसआइ रणबीर सिंह ने बताया कि मृतक रूपिंदर कौर और कुंवरदीप सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है।