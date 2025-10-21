गुरदासपुर में दिल दहलाने वाला हादसा, ट्रक की टक्कर से गर्भवती महिला और 3 साल की मासूम की मौत

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। गुरदासपुर के दोरांगला रोड पर गांव हल्ला से बरनाला को जाती लिंक रोड पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित हो गया। जिसमें एक गर्भवति महिला सहित तीन साल की बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल गुरदासपुर भेज दिया है।

जानकारी के मुताबिक गर्भवति महिला अपने जीजे मनू मसीह निवासी बथवाला और तीन साल की बच्ची प्रिंसी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। जब वह उक्त रोड पर पहुंचे तो एक ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक का टायर गर्भवति महिला और बच्ची के ऊपर से गुजर गया।