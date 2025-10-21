गुरदासपुर में दिल दहलाने वाला हादसा, ट्रक की टक्कर से गर्भवती महिला और 3 साल की मासूम की मौत
गुरदासपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में गर्भवती महिला और उसकी तीन साल की बच्ची की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी, तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। गुरदासपुर के दोरांगला रोड पर गांव हल्ला से बरनाला को जाती लिंक रोड पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित हो गया। जिसमें एक गर्भवति महिला सहित तीन साल की बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल गुरदासपुर भेज दिया है।
जानकारी के मुताबिक गर्भवति महिला अपने जीजे मनू मसीह निवासी बथवाला और तीन साल की बच्ची प्रिंसी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। जब वह उक्त रोड पर पहुंचे तो एक ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक का टायर गर्भवति महिला और बच्ची के ऊपर से गुजर गया।
जिस कारण बच्चा का सिर धड़ से अलग हो गया। हालांकि मनू मसीह साइड पर गिरने से इस हादसे से बाल-बाल बच गया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। उधर घटना की सूचना मिलने पर थाना सदर की पुलिस मौके पर पहुंची और शव व वाहनों को कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई शुरु कर दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।