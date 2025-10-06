Language
    गुरदासपुर में दर्दनाक हादसा, कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर; एक की मौत

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:57 AM (IST)

    पंजाब के बटाला में अरमान पैलेस के नज़दीक एक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। अमृतसर बाईपास पर हुई इस घटना में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।

    कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, बटाला। यहां के अरमान पैलेस के निकट चौक बाईपास अमृतसर साइड पर कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। थाना सिविल लाइन की पुलिस ने मृतक के भाई के बयानों पर कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

    एसआई मनोहर सिंह ने बताया कि जतिन्द्र सिंह वासी वार्ड नंबर 44 आलोवाल बटाला ने पुलिस को दिए बयानों में कहा कि वह अपनी बाइक पर कहीं जा रहा था। उसके आगे-आगे उसका भाई बिक्रमजीत सिंह अपनी बाइक पर जा रहा था।

    जैसे ही उसका भाई अरमान पैलेस की ओर से जालंधर अमृतसर बाईपास पर चढ़ा तो अमृतसर साइड की ओर उसे एक सफेद रंग की कार नंबर सीएच 01 बीएल 6708 ने टक्कर मार दी। इससे उसका भाई सड़क पर गिर गया।

    उसे वह सिविल अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में थाना सिविल लाइन में कार चालक निर्मलजीत सिंह वासी नारायण नगर बैक साइड भुलेर पैलेस जालंधर रोड बटाला को गिरफ्तार कर लिया है।