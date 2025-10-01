गुरदासपुर में परीक्षा देने के बाद गायब हुईं 3 नाबालिग लड़कियां, इलाके में मचा हड़कंप; फिर पुलिस ने जो किया...

पंजाब के कादियां कस्बे में परीक्षा के बाद तीन नाबालिग लड़कियां संदिग्ध रूप से लापता हो गईं। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। एसएचओ गुरमीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों की जांच की और 12 घंटों के भीतर लड़कियों को ढूंढ निकाला। लड़कियों की उम्र 17 12 और 9 वर्ष है और वे कादियां के बाहर मिलीं।

संवाद सहयोगी, कादियां। कस्बे के एक स्कूल में सोमवार को परीक्षा देने के बाद तीन नाबालिग लड़कियां संदिग्ध हालात में गायब हो गईं। इससे स्वजन चिंतित हो गए और पुलिस को सूचना दी। यह घटना कादियां बटाला रोड की बताई जाती है।

लड़कियां परीक्षा देने के बाद घर वापस जा रही थीं, परंतु घर नहीं पहुंची। स्कूल वालों ने बताया कि बच्चों ने परीक्षा दी थी और वे परीक्षा समाप्त होने के बाद घर के लिए चली गई थीं। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई।

एसएचओ गुरमीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर के लगभग सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की और 12 घंटों के भीतर लड़कियों को ढूंढ निकाला और सुरक्षित रूप से उनके माता-पिता को सौंप दिया। लड़कियों की उम्र 17, 12 और नौ वर्ष है।