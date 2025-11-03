पंजाब के बटाला में मामूली विवाद में फायरिंग, तीन घायल

संवाद सहयोगी, बटाला। थाना फतेहगढ़ चूड़ियां की पुलिस ने मामूली विवाद में फायरिंग कर तीन लोगों को जख्मी करने के आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तार नहीं हो पाई है। वरिंदर सिंह निवासी पारोवाल ने बताया कि वह अपने साझेदार गुरविंदर सिंह के साथ प्रापर्टी के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए आया था।

वह खाना खाने के बाद मजीठा रोड पर टहल रहे थे। इस दौरान हरप्रीत सिंह और उसके भाई लवप्रीत सिंह ने नशे की हालत में उसके साथ मारपीट की। गुरविंदर सिंह ने उसे आरोपितों से छुड़वाया। उसने यह बात भाई जतिंदर सिंह को फोन पर बताई। इसके बाद जतिंदर सिंह और मनजिंदर सिंह मौके पर पहुंच गए।