    गुरदासपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, तीन आरोपित गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज

    By Gagandeep Singh Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:31 PM (IST)

    पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 37 हजार एमएल अवैध शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लाखों रुपये की शराब बरामद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कारोबार में और कौन शामिल है। पुलिस अधीक्षक ने शराब माफिया पर शिकंजा कसने की बात कही है।

    अवैध शराब के साथ तीन आरोपित गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जिला पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। थाना घुम्मन कलां के एएसआइ हरजिंदर सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त के दौरान पुल कुंजर पर मौजूद थे। इस दौरान आरोपित मुक्खा मसीह निवासी विरक को हाथ में केन पकड़े आते देखा गया।

    आरोपित से बरामद केन चेक करने पर 15 हजार एमएल अवैध शराब बरामद हुई। वहीं थाना दीनानगर के एएसआइ गुरदीप सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान वीना निवासी बस्ती विकास नगर के घर छापा मारकर उसे 7500 एमएल अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

    वहीं थाना सदर के एएसआइ मलकीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान लिंक रोड हयात नगर कालोनी की तरफ से आरोपित गुरप्रीत सिंह निवासी हेमराजपुर ने पुलिस पार्टी को देखकर भागने का प्रयास किया। आरोपित से बरामद केन चेक करने पर 15 हजार एमएल अवैध शराब बरामद हुई। तीनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।