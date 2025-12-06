Punjab News: बटाला में कांग्रेस नेता के शोरूम पर फायरिंग करने वाला आतंकी फरार, एनकाउंटर में किया था गिरफ्तार
पुलिस ने कंवलजीत उर्फ लवजीत को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने भागने की कोशिश की और गिर गया। उसने पुलिस पर गोली चलाई, जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बटाला। 21 नवंबर की शाम को बटाला में कांग्रेस नेता के शोरूम सेठ टेलीकॉम की दुकान पर गोली चलाने वाले एक आतंकी को बटाला पुलिस ने 27 नवंबर को एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया था। जिसका सिविल अस्पताल बटाला में इलाज चल रहा था, लेकिन शनिवार को वह पुलिस को चकमा देकर एक बार फिर से फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस में अफरा-तफरी मच गई है और आतंकी की तलाश शुरू कर दी गई है।
जानकारी के मुताबिक, 27 नवंबर को पुलिस लाइन बटाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया था गैंगस्टर निशान जोड़ियां द्वारा कांग्रेस कमेटी के सीनियर उपाध्यक्ष गौतम सेठ गुड्डू से 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की जा रही थी।
जिसके तहत 21 नवंबर की शाम को बटाला में मोटर साइकिल सवार दो आतंकियों द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के सीनियर उपाध्यक्ष गौतम सेठ गुड्डू की मोबाइल की दुकान पर गोली चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा इस संबंध में केस भी दर्ज किया गया था।
एसएसपी बटाला डा. मेहताब सिंह द्वारा इस मामले की जांच के लिए एसपी डी गुरप्रताप सिंह सहोता, डीएसपी सिटी संजीव कुमार, सीआईए स्टाफ इंचार्ज सुखराज सिंह और थाना सिविल लाइन के एसएचओ हरजिन्द्र सिंह की विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया था। उन्होंने बताया था कि पुलिस द्वारा तकनीकी जांच के दौरान इस मामले में दो आतंकियों की पहचान की गई थी।
27 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि इनमें से एक आतंकी कंवलजीत उर्फ लवजीत मोटर साइकिल पर सवार होकर गांव शाहपुर जाजन की तरफ आ रहा है। इस दौरान थाना सिविल लाइन के एसएचओ हरजिन्द्र सिंह ने पुलिस पार्टी सहित गांव शाहपुर जाजन सक्की नाले के पास नाकाबंदी करके चैकिंग शुरू कर दी।
जब पुलिस द्वारा कंवलजीत उर्फ लवजीत को रुकने का इशारा किया गया तो उसने मोटर साइकिल भगाने की कोशिश की परन्तु उसका मोटरसाइकिल स्लिप होकर सडक़ पर गिर गया। जिसके बाद उक्त व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर तीन राऊंड फायर किए। उन्होंने बताया कि इस दौरान पुलिस पार्टी द्वारा की गई जवाबी
कार्रवाई में उक्त व्यक्ति की टांग पर गोली लग गई और वह घायल हो गया।
घायल आतंकी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल बटाला में भर्ती करवाया गया था। शनिवार को आतंकी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस द्वारा अस्पताल में पहरा लगाया गया था, लेकिन आतंकी हथकड़ी वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। जिसकी पुष्टि थाना सिटी के एसएचओ सुखजिंदर सिंह ने करते हुए बताया कि आतंकी की तलाश की जा रही है। मामले की सूचना मिलते ही डीएसपी तजिंदर सिंह गोराया भी मौके पर पहुंचे।
