Punjab News: बटाला में कांग्रेस नेता के शोरूम पर फायरिंग करने वाला आतंकी फरार, एनकाउंटर में किया था गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, बटाला। 21 नवंबर की शाम को बटाला में कांग्रेस नेता के शोरूम सेठ टेलीकॉम की दुकान पर गोली चलाने वाले एक आतंकी को बटाला पुलिस ने 27 नवंबर को एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया था। जिसका सिविल अस्पताल बटाला में इलाज चल रहा था, लेकिन शनिवार को वह पुलिस को चकमा देकर एक बार फिर से फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस में अफरा-तफरी मच गई है और आतंकी की तलाश शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, 27 नवंबर को पुलिस लाइन बटाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया था गैंगस्टर निशान जोड़ियां द्वारा कांग्रेस कमेटी के सीनियर उपाध्यक्ष गौतम सेठ गुड्डू से 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की जा रही थी।

जिसके तहत 21 नवंबर की शाम को बटाला में मोटर साइकिल सवार दो आतंकियों द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के सीनियर उपाध्यक्ष गौतम सेठ गुड्डू की मोबाइल की दुकान पर गोली चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा इस संबंध में केस भी दर्ज किया गया था।

एसएसपी बटाला डा. मेहताब सिंह द्वारा इस मामले की जांच के लिए एसपी डी गुरप्रताप सिंह सहोता, डीएसपी सिटी संजीव कुमार, सीआईए स्टाफ इंचार्ज सुखराज सिंह और थाना सिविल लाइन के एसएचओ हरजिन्द्र सिंह की विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया था। उन्होंने बताया था कि पुलिस द्वारा तकनीकी जांच के दौरान इस मामले में दो आतंकियों की पहचान की गई थी।