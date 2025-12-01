Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरदासपुर के बाद दूसरी जगह ग्रेनेड फेंकने जा रहे आतंकी मुठभेड़ में गिरफ्तार, मेड इन चाइना हथियार बरामद

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:41 PM (IST)

    गुरदासपुर पुलिस ने दो और आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारे पर ग्रेनेड से कई हमले करने वाले थे। 25 नवंबर को थाना सिटी गुरदासपुर पर हुए हमले के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन आतंकियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। उनके इनके पास से हथियार और ग्रेनेड बरामद हुए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    थाना सिटी गुरदासपुर के बाद दूसरी जगह ग्रेनेड फेंकने जा रहे दो आतंकी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। दिल्ली पुलिस की ओर से पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारे पर, थाना सिटी गुरदासपुर पर 25 नवंबर की रात ग्रेनेड हमला करने वाले तीन आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद, सोमवार को गुरदासपुर पुलिस ने भी इसी गैंग से जुड़े दो गुर्गों को मुठभेड़ के बाद हेंड ग्रेनेड और दो पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले से जुड़े दो अन्य आरोपितों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार करने का दावा किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गौरतलब है कि 25 नवंबर को थाना सिटी गुरदासपुर के बाहर रात करीब साढ़े सात बजे ग्रेनेड हमला किया गया था। हालांकि, उस समय पुलिस ने दावा किया था कि धमाका ट्रक का टायर फटने से हुआ था। इस ग्रेनेड हमले में तीन लोग जख्मी भी हुए थे।

    गुरदासपुर पुलिस का, ग्रेनेड हमले की बात लगातार नकारने के बीच रविवार को दिल्ली पुलिस ने इस मामले से जुड़े तीन आतंकियोंको गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया था कि इन आरोपितों ने थाना सिटी के बाहर ग्रेनेड हमला किया था। इसके बाद रविवार-सोमवार की मध्यरात्रि को गुरदासपुर के थाना पुराना शाला के गांव दाउवाल के पास दो स्कूटी स्‍कूटी सवारों को पुलिस पार्टी ने नाके पर रुकने का इशारा किया। इस दौरान दोनों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

    जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस की गोलीबारी में दोनों जख्मी हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसपी जुगराज सिंह, पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंच गए। आरोपितों की पहचान नवीन और कुश, निवासी तलवाड़ा जिला होशियारपुर के तौर पर हुई है। आरोपितों से दो पिस्तौल और एक पी-86 चाइनीज ग्रेनेड बरामद हुआ है। बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों गुरदासपुर के बाद, किसी अन्य जगह पर ग्रेनेड हमला करने की तैयारी में थे।

    डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि गुरदासपुर के सिटी थाने के बाहर ग्रेनेड हमले को लेकर, पुलिस ने जांच के दौरान दो आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इनमें गुरदित्त सिंह, निवासी गुरदासपुर और प्रदीप, निवासी होशियारपुर को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ के दौरान इस पूरे माड्यूल के बारे में पता चला।