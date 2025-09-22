आतंकी पन्नू ने रेलवे स्टेशन पर लिखवाए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, सोशल मीडिया पर ली जिम्मेदारी

बटाला रेलवे स्टेशन पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे जाने से सनसनी फैल गई। नारों के साथ प्रवासियों को 19 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने की धमकी भी दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नारों को मिटाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अमेरिका में बैठे आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

संवाद सहयोगी, बटाला। बटाला रेलवे स्टेशन पर सोमवार को खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे पाए गए। इसके अलावा प्रवासियों को 19 अक्तूबर तक पंजाब छोड़ने की धमकी भी दी गई है। वहीं मामला सामने आने के बाद बटाला और रेलवे पुलिस में हड़कंप मच गया। डीएसपी सिटी संजीव कुमार और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और नारों को मिटा दिया गया।

हालांकि नारे लिखे जाने और प्रवासियों को धमकी के बारे में डीएसपी सिटी ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। उन्होंने दावा किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उधर, अमेरिका में बैठे आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया पर बटाला के रेलवे स्टेशन पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखने की जिम्मेदारी ली है।