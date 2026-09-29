युवक की मौत पर बवाल, इंसाफ के लिए गुरदासपुर में SSP दफ्तर घेरा, SIT की जांच के आश्वासन पर खुला रास्ता

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। गुरदासपुर में तेजिंदर सिंह की हत्या का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। परिवार ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को एसएसपी दफ्तर के सामने धरना लगा दिया। हालांकि पुलिस उच्चाधिकारियों की ओर से मामले की जांच के लिए सिट का गठन करने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया।

ज्ञात रहे कि गांव भूस में तेजिंदर सिंह 18 सितंबर को गंभीर हालत में मिला था, जिसकी इलाज के दौरान दस दिन बाद मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार और किसान संगठनों के नेताओं के रोष के बाद पुलिस ने तेजिंदर सिंह की हत्या के मामले में उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया था, जो पुलिस रिमांड पर चल रही है।

वहीं मृतक के स्वजनों का कहना है कि जब तक सभी आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, वे तेजिंदजर सिंह का संस्कार नहीं करेंगे। वहीं एसएसपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे परिवार और किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि पुलिस हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार करे।

परिवार के मुताबिक घटना से करीब दो दिन पहले तेजिंदर और उसकी प्रेमिका के बीच एक होटल में तकरार हुई थी, जहां उसका मोबाइल तोड़े जाने की बात भी कही गई। बाद में चक्क शरीफ बाजार में गिफ्ट वापस करने के दौरान भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ। परिवार का आरोप है कि इसी रंजिश के चलते तेजिंदर पर हमले की साजिश रची गई। पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

SIT गठित होने के बाद धरना समाप्त पीड़ित परिवार ने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर जल्द इंसाफ और हमलावरों की गिरफ्तारी न हुई तो तेजिंदर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा और संघर्ष को तेज किया जाएगा। परिवार ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से इंसाफ चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की देरी उन्हें मजबूर कर रही है। SIT गठित होने के भरोसे के बाद धरना समाप्त हुआ, लेकिन परिवार की नाराजगी बरकरार है।