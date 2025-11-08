बटाला में 10 करोड़ की लागत से बना तहसील कॉम्पलेक्स, 134 गांवों के लोगों को मिलेगा लाभ; CM मान ने किया उद्घाटन

एक शानदार वेटिंग रूम भी बनाया गया है। नया तहसील कांप्लेक्स जुडीशियिल कांप्लेक्स पुलिस लाइन के नजदीक स्थित है। जिससे लोगों को प्रशासनिक कार्यो के लिए आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पंजाब यूनिवर्सिटी में पिछले दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 विधानसभा हलके के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। इस कांप्लेक्स का नींव पत्थर चार जनवरी 2024 को रखा गया था और यह एक एकड़ साढ़े पांच कनाल क्षेत्र में बनी है। तहसील कांप्लेक्स में एसडीएम, तहसीलदार, कानूगो व पटवारियों के कार्यालयों के साथ एक नागरिक सेवा केंद्र भी है। कांप्लेक्स में एक अति अाधुनिक ई रजिस्ट्री कार्यालय भी है और जनता की सुविधा के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। कांप्लेक्स में बैठने के लिए आरामदायक प्रबंध और पीने वाले पानी का प्रबंध किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नया तहसील कांप्लेक्स 10 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वह खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि उन्हें इस पवित्र शहर के विकास में योगदान करने का मौका मिला है। नए कांप्लेक्स के निर्माण से अब 314 गांवों के लोगों को एक छत के नीचे विभिन्न सरकारी सेवाएं प्राप्त हो सकेगी। बटाला सब डिविजन के अलावा विधान सभा हलका फतेहगढ़ चूड़ियां, कादियां व श्री हरगोबिंदपुर के साथ-साथ डेरा बाबा नानक और काहनूवान के कुछ इस तहसील के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

संवाद सहयोगी, बटाला। बटाला व आसपास के 134 गांवों के लोगों को एक छत के नीचे सभी प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से तहसील कांप्लेक्स का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से किया गया।

नौवें पातशाह के चरण स्प्रश करीब 140 कस्बों व गांवों के सर्वपक्षीय विकास के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे है। इसी तरह राज्य सरकार की ओर से 23-25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर विधान सभा के विशेष सेशन के समारोह करवाए जा रहे है उन्होंने चिंता व्यक्त की कि भारतीय चुनाव कमिशन की घटती विश्वासनियता लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पंजाब विरोधी मानसिकता से पीड़ित है। जिसके कारण वह राज्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है। भाजपा राज्य की झाकियों को आजादी दिवस व गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देती। इसी तरह बीबीएमबी, पंजाब यूनिवर्सिटी व अन्य मामलों में अनावश्यक दखलअंदाजी भाजपा के पंजाब विरोधी रवैये को दिखाता है। पंजाब सरकार की ओर से श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की लड़ी करवाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हमारे राज्य की भावनात्मक, सभ्याचारक व साहित्यक व अमीर विरासत का हिस्सा है। उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के वजूद को बदलने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है। लेकिन पंजाब सरकार विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी एेसे काम को सफल नहीं होने देगी।

उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी ईवीएम व वोट चोरी के सवाल उठा रही है तो चुनाव कमिशन को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि चुनाव कमिश्न इस प्रति चुप है। जबकि भाजपा इसके प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है जो कि सरासर गल्त है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न केवल प्रदेश कांग्रेस मुखी बल्कि समूह कांग्रेस लीडरशिप रजवाड़ाशाही की मानसिकता से पीड़ित है। जिस कारण वह अाम लोगों के विरुद्ध अभद्र और एतराजयोग भाषा का इस्तेमाल करते है।

उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि यह पहली बार नहीं कि कांग्रेस प्रधान राजा वडिंग ने ऐसे बेतुके ब्यान दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रताप बाजपा, सुनील जाखड़ (अब भाजपा नेता) जैसे ओर नेताओं ने अपनी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था। राज्य सरकार ने 58 हजार से अधिक नौजवानों को निरोल मैरिट के आधार प र सरकारी नौकरियां दी है।

उन्होंने कहा कि इसी तरह पंजाब सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया गया है। जिससे सड़क हादसों में मौत दर 48 फीसदी तक कम हुई है और भारत सरकार की ओर से इस पहल कदमी के लिए पंजाब सरकार की प्रशंसा की गई है। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरे पंजाब में स्कूल आफ एमीनेशन स्थापित किए है। जिसके परिणाम स्वरूप इन व अन्य सरकारी स्कूलों के 265 विद्यार्थियों जेईई परीक्षा के लिए क्वालीफाइ किया है।

इसी तरह 44 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस की परीक्षा पास की है और 848 विद्यार्थियों ने नीट क्वालीफाइ किया है। पिछले तीन सालों में 881 अाम अादमी पार्टी क्लीनिक खोले गए है और यह जल्द ही 1000 से पार कर जाएगी। अब तक इन क्लीनिकों ने करीब 2 करोड़ लोगों को मुफ्त दवाईयां प्रदान की है। राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के चलते पंजाब के 90 फीसदी परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है। पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए गए है।