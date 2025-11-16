Tarn Taran By-Election: तरनतारन में AAP ने दर्ज की जीत, पार्टी अध्यक्ष शेरी कलसी के नेतृत्व में निकला रोड शो

संवाद सहयोगी, बटाला। तरनतारन में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू की जीत की खुशी में, पंजाब कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक शेरी कलसी के मार्गदर्शन में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा एक विजयी रोड शो निकाला गया। रोड शो नेहरू गेट से शुरू होकर गांधी चौक, बस स्टैंड होते हुए उस्मानपुर सिटी स्थित विधायक शेरी कलसी के कार्यालय तक पहुंचा। विधायक के भाई अमृत कलसी, चेयरमैन माणिक मेहता ने कहा कि आप पार्टी सुप्रीमो, मुख्यमंत्री पंजाब, पार्टी के पंजाब प्रभारी, अध्यक्ष और पंजाब कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक शेरी कलसी सहित पूरी पार्टी के नेतृत्व में हरमीत संधू ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और एक बार फिर विपक्षी दलों को धता बताते हुए आप के विकास कार्यों और जनहितैषी नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है।

उन्होंने कहा कि तरनतारन जिम्नी चुनाव में आप पार्टी की विकास नीतियों पर जनता की विकास नीतियों की मुहर लगी है और तरनतारन निवासियों ने विपक्षी दलों को स्पष्ट संदेश दिया है कि वे सरकार द्वारा जनता के हित में लिए गए फैसलों का स्वागत करते हैं।

इस मौके पर चेयरमैन यशपाल चौहान, सीनियर नेता बलबीर सिंह बिट्टू, मैनेजर अतर सिंह, डायरेक्टर मनजीत सिंह भुल्लर, प्रिंस रंधावा, जिला युवा नेता मनदीप सिंह गिल, मास्टर तिलक राज, सन्नी मसीह, एमसी बलविंदर सिंह मिंटा, गुरप्रीत सिंह राजू, विक्की चौहान, अमित सोढ़ी, मनजीत सिंह बमराह मौजूद रहे।