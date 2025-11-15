Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरदासपुर: 11 KG हेरोइन, पिस्टल और बाइक बरामद, संदिग्ध गिरफ्तार; पूछताछ में BSF को क्या पता चला?

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:16 PM (IST)

    बीएसएफ गुरदासपुर ने डेरा बाबा नानक के पास 11.08 किलोग्राम हेरोइन के साथ एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। तलाशी में एक पिस्तौल, मैगजीन, कारतूस और नकदी भी बरामद हुई। खुफिया जानकारी के आधार पर पक्खोके महीमारा गांव के पास संदिग्ध को पकड़ा गया। पूछताछ में उसकी पहचान छेहर्टा, अमृतसर के निवासी के रूप में हुई। 

    prefferd source google
    Hero Image

    गुरदासपुर: 11 KG हेरोइन, पिस्टल और बाइक बरामद। फोटो जगारण

    संवाद सहयोगी, डेरा बाबा नानक। बीएसएफ गुरदासपुर को उस समय बड़ी कामयाबी मिली, जब एक संदिग्ध को 11.08 किलोग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। हालांकि तलाशी के दौरान उससे एक पिस्तौल सहित मैगजीन, एक जिंदा रौंद, एक मोबाइल फोन और 4 हजार 210 रुपये नकदी बरामद हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के मुताबिक, बीएसएफ गुरदासपुर की इंटेलिजेंस शाखा को डेरा बाबा नानक रोड के एरिया में संदिग्ध गतिविधियों की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई। इस आधार पर इंटेलिजेंस स्टाफ ने पक्खोके महीमारा गांव के निकट संदिग्ध रूप से घूम रहे एक व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि यह व्यक्ति छेहर्टा अमृतसर का रहने वाला है।

    तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्तौल सहित मैगज़ीन, एक जिंदा रौंद, एक मोबाइल फोन और 4 हजार 210 रुपए नकदी बरामद हुई। आगे की पूछताछ में संदिग्ध ने एक स्थान की जानकारी दी। जिसके आधार पर बीएसएफ के जवानों ने विस्तृत तलाशी अभियान चलाया।

    तलाशी के दौरान एक मोटरसाइकिल व हेरोइन के चार बड़े पैकेट बरामद किए, जिनका कुल वज़न 11.08 किलोग्राम पाया गया। पैकेटों को पीले चिपकने वाले टेप से लपेटा गया था, जिन पर चमकीली स्ट्रिप्स लगी थीं और उन्हें नायलॉन की रस्सी व हुक से बांधा गया था।