गुरदासपुर: 11 KG हेरोइन, पिस्टल और बाइक बरामद, संदिग्ध गिरफ्तार; पूछताछ में BSF को क्या पता चला?

संवाद सहयोगी, डेरा बाबा नानक। बीएसएफ गुरदासपुर को उस समय बड़ी कामयाबी मिली, जब एक संदिग्ध को 11.08 किलोग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। हालांकि तलाशी के दौरान उससे एक पिस्तौल सहित मैगजीन, एक जिंदा रौंद, एक मोबाइल फोन और 4 हजार 210 रुपये नकदी बरामद हुई।

जानकारी के मुताबिक, बीएसएफ गुरदासपुर की इंटेलिजेंस शाखा को डेरा बाबा नानक रोड के एरिया में संदिग्ध गतिविधियों की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई। इस आधार पर इंटेलिजेंस स्टाफ ने पक्खोके महीमारा गांव के निकट संदिग्ध रूप से घूम रहे एक व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि यह व्यक्ति छेहर्टा अमृतसर का रहने वाला है।

तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्तौल सहित मैगज़ीन, एक जिंदा रौंद, एक मोबाइल फोन और 4 हजार 210 रुपए नकदी बरामद हुई। आगे की पूछताछ में संदिग्ध ने एक स्थान की जानकारी दी। जिसके आधार पर बीएसएफ के जवानों ने विस्तृत तलाशी अभियान चलाया।