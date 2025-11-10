लड़की ने लगाया 5 तोले सोना देने का इल्जाम, फतेहगढ़ साहिब में युवक ने जहर पीकर दी जान

दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। गांव गुरदनपुर के 19 वर्षीय युवा ने एक लडक़ी के सोना देने की शिकायत पर लडक़ी की माता और उसके दादा की धमकियों से परेशान हो कृषि में इस्तेमाल होने वाली जहरीली दवा पी आत्महत्या कर ली।

जिसकी पहचान अनुरीत सिंह के तौर पर हुई है जो 12वीं कक्षा का छात्र था। थाना सरहिन्द पुलिस को दी शिकायत में मृतक के पिता गुरप्रीत सिंह ने बताया कि वह कृषि का कार्य करता है तथा उसका बेटा अमलोह के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहा था।

इससे पहले वह अकाल अकादमी में पढ़ता था तथा इस दौरान उसके चार कक्षाएं पीछे नाभा की एक लडक़ी अनामिका (काल्पनिक नाम) भी पढ़ती थी। मिति 24 अक्टूबर को दिन में उक्त लडक़ी की माता जसवीर कौर व उसका दादा गुरमीत सिंह उनके घर आए तथा कहा कि उनकी लडक़ी ने अनुरीत को पांच तोले सोना दिया है, जिसे वह लौटा दे।

जिस पर अनुरीत ने कहा कि उसने किसी से कोई सोना नही लिया और न ही वह उनकी लडक़ी को जानता है। जिस के बाद लडक़ी की माता व दादा ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। जब अनुरीत ने उन से कहा कि वह अपनी बेटी से पूछे कि उस ने सोना किसे दिया है तो लडक़ी का दादा अपनी अपनी पोती को उनके घर ले आया।

जब लडक़ी से सोने को लेकर पूछा गया तो कभी उसने कहा कि उसने सोना अनुरीत को दिया है तो कभी कहा कि उस ने बस से फैंक दिया था। जिस पर उक्त दोनों ने फिर धमकाया, जिस से बेइज्जत हो 25 अक्टूबर की रात को अनुरीत ने घर में कृषि के लिए रखी जहरीली दवा पी ली।

जब रात में उसे उल्टियां होने लगी तथा तबीयत खराब हो गई तो वह उसे खन्ना के एक नीजि अस्पताल ले गए, जहां से उसे डाक्टरों ने डीएमसी लुधियाना रेफर कर दिया। जहां 8 नवंबर को इलाज दौरान उसकी मौत हो गई।