Punjab Weather: गुरदासपुर में अचानक ठंड का कहर, बारिश आने से और बढ़ेगी सर्दी; जानें कैसा रहेगा मौसम

संवाद सूत्र, काहनूवान। शनिवार को मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है। मौसम में आए बदलाव के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। उधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर बारिश होने की संभावना है। इसके बाद नया वेस्टर्न डिस्ट्रबैंस सरगर्म होने की संभावना है। इसके बाद पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बढ़ गई है। शनिवार को अचानक आए मौसम के बदलाव के चलते हीटर, गीजर और गर्म कपड़े बेचने वाले दुकानदारों में खुशी की लहर देखने को मिली, क्योंकि पिछले कई दिनों से केवल सुबह और शाम के समय ही मौसम में ठंड देखने को मिल रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जबकि दोपहर के समय धूप में बैठना मुश्किल था, लेकिन मौसम में आए अचानक बदलाव के बाद लोगों को ठंड का अहसास होने लगा। जिसके बाद ऊनी वस्त्र, हीटर, गीजर व सर्दी से बचाने वाले सामानों की सेल बढ़ जाएगी।