    Punjab Weather: गुरदासपुर में अचानक ठंड का कहर, बारिश आने से और बढ़ेगी सर्दी; जानें कैसा रहेगा मौसम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:47 AM (IST)

    शनिवार को गुरदासपुर में मौसम ने अचानक करवट बदली, जिससे ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे सर्दी और बढ़ने की आ ...और पढ़ें

    मौसम ने बदला मिजाज: 24 घंटे के भीतर बारिश होने की संभावना

    संवाद सूत्र, काहनूवान। शनिवार को मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है। मौसम में आए बदलाव के बाद ठिठुरन बढ़ गई है।

    उधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर बारिश होने की संभावना है। इसके बाद नया वेस्टर्न डिस्ट्रबैंस सरगर्म होने की संभावना है। इसके बाद पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बढ़ गई है।

    शनिवार को अचानक आए मौसम के बदलाव के चलते हीटर, गीजर और गर्म कपड़े बेचने वाले दुकानदारों में खुशी की लहर देखने को मिली, क्योंकि पिछले कई दिनों से केवल सुबह और शाम के समय ही मौसम में ठंड देखने को मिल रही थी।

    जबकि दोपहर के समय धूप में बैठना मुश्किल था, लेकिन मौसम में आए अचानक बदलाव के बाद लोगों को ठंड का अहसास होने लगा। जिसके बाद ऊनी वस्त्र, हीटर, गीजर व सर्दी से बचाने वाले सामानों की सेल बढ़ जाएगी।

    कस्बे में एसपी इलेक्ट्रोनिक के मालिकों ने बताया कि उन्होंने अपनी दुकानों में हीटर, गीजर और कई अन्य बिजली उपकरण रखे हुए है, मगर सर्दी न होने के चलते उनकी सेल नहीं हो रही थी।

    मौसम में अचानक बदलाव आया है तो उम्मीद उठी है कि अब बिजली उपकरणों की सेल बढ़ सकती है। खेती वैज्ञानिक डा़ एचएस धालीवाल ने बताया कि अधिक सर्दी गेहूं की पैदावार के लिए बेहद लाभदायक है। यदि मौसम ठंडा रहता है तो इससे गेहूं की अधिक पैदावार होने की संभावना है।