    गुरदासपुर: तेज रफ्तार कार गन्ने से भरी ट्रॉली से टकराई, एक की मौत और पांच घायल

    By Sunil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:49 PM (IST)

    गुरदासपुर में मुकेरियां-गुरदासपुर रोड पर जगतपुर टांडा गांव के पास एक तेज रफ्तार कार गन्ने से भरी ट्राली से टकरा गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और प ...और पढ़ें

    गुरदासपुर: तेज रफ्तार कार गन्ने से भरी ट्रॉली से टकराई। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, काहनूवान (गुरदासपुर)। माता चिंतपूर्णी दरबार से माथा टेककर बटाला लौट रहे परिवार की कार वीरवार देर शाम मुकेरियां-गुरदासपुर रोड पर गांव जगतपुर टांडा के पास हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि पांच लोग घायल हो गए।

    घायलों को सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम ने मुकेरियां के अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर दो लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें अमृतसर रेफर कर दिया गया है। थाना पुराना शाला की पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार बटाके के गांधी कैंप निवासी विजय कुमार के बेटे नितिश कुमार अपने परिवार के साथ माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने के बाद कार में घर लौट रहे थे। गुरदासपुर-मुकेरियां रोड पर गांव जगतपुरा टांडा के पास उनकी तेज रफ्तार कार आगे जा रही गन्ने की ट्राली से जा टकराई।

    बताया जा रहा है कि कार चालक ट्राली को दूर से नहीं देख पाया और कार अनियंत्रित होकर ट्राली के पीछे जा टकराई। हादसा इतना भयंकर था कि कार ट्राली के नीचे जा घुसी। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग एकत्र हो गए।

    इसके लावा पास के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। हादसे के कारण कार सवार गाड़ी में बुरी तरह से फंस गए। लोगों ने कार की खिड़कियां तोड़ कर उन्हें बाहर निकाला। हादसे में घायल नितिश कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि नैनसी, सिमरन और तरसेम के अलावा दो लोग घायल हो गए।

    हादसे की सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम मौके पर पहुंच गई। घायलों को तुरंत मुकेरियां के अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां पर सिमरन और तरसेम की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें अमृतसर रेफर कर दिया गया है। नैनसी का मुकेरियां के अस्पताल में ही इलाज चल रहा है जबकि दो लोगों को मामूली चोट लगने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

    मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी। इसके अलावा सड़क पर ट्रैफिक भी काफी रहता है। कार चालक आगे चल रही ट्राली को दूर से नहीं देख पाया और कार अनियंत्रित होकर ट्राली के पीछे जा टकराई।

    उधर, पुराना शाला के प्रभारी सुरिंदर सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच गई। दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। घायलों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।