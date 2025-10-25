Language
    Punjab News: 50 लाख की रंगदारी नहीं देने पर दूसरी बार चलाई गोली, गुरदासपुर के व्यापारियों में दहशत का माहौल

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:38 AM (IST)

    कलानौर में श्री राम अस्पताल के मालिक डॉक्टर रमेश्वर सैनी से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई। दो नकाबपोश हमलावरों ने अस्पताल पर अंधाधुंध फायरिंग की। डॉक्टर सैनी ने पहले भी रंगदारी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा भी दी थी, लेकिन फिर भी हमला हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है।

    Punjab News: 50 लाख की रंगदारी नहीं देने पर दूसरी बार चलाई गोली।

    संवाद सहयोगी, कलानौर (गुरदासपुर)। ऐतिहासिक कस्बा कलानौर के गुरदासपुर मार्ग पर पड़ते श्री राम अस्पताल के मालिक डॉक्टर से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने पर शुक्रवार की रात को दो नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार युवकों की ओर से दूसरी बार अस्पताल के गेट पर खड़े होकर डाक्टर की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया है।

    जानकारी देते हुए श्री राम अस्पताल के मालिक डाक्टर रमेश्वर सैनी ने बताया कि गैंगस्टरों द्वारा पिछले दिनों भी उस पर और अस्पताल पर चार गोलिया चलाकर उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। जबकि घटना संबंधी थाना कलानौर को शिकायत दर्ज करवा कर मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद भी गैंगस्टर उसे फोन कर रंगदारी देने की काल कर रहे है। काल से तंग आकर उसने गैंगस्टरों का नंबर भी ब्लाक लिस्ट में डाल दिया था। इस घटना के बाद पुलिस ने उसकी सुरक्षा के लिए दो सुरक्षा कर्मी भी मुहैया करवाए है।

    उसने बताया कि शुक्रवार की रात को जब वह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अपने घर गया हुआ था तो रात के समय दो नकाबपोश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। जिन्होंने अस्पताल के गेट पर खड़े होकर उसकी गाड़ी पर करीब छह फायर किए।

    गोलियों की आवाज सुनने के बाद जब तक अस्पताल में आए मरीज के स्वजन और अस्पताल बाहर आया, तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। जिससे कोई जानी माली नुक्सान नहीं हुआ है। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है।

    डॉक्टर रमेश्वर सैनी ने बताया कि वह मरीजों से उनके इलाज के लिए दस-दस रुपए की दवाई दे रहा है, वह इतनी बड़ी राशि कहां से लेकर दें। उसने पंजाब सरकार और डीजीपी पंजाब से मांग की है कि उन पर गोलियां चलाने वालों को तुरंत काबू किया जाएगा और उसकी जान-माल की रक्षा की जाए।

    घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी गुरविंदर सिंह, पुलिस थाना कलानौर के एसएचओ हेमराज और अन्य अधिका्री घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गोलियां चलाने वालों को पकड़ने में पुलिस टीमें जुटी हुई है।