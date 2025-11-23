बटाला में सड़क हादसा, ई-रिक्शा ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर; युवक की मौत
बटाला के पास हाईवे पर एक तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमेंराम लाल नामक एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात ई-रिक्शा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता ने घटना की जानकारी दी।
संवाद सहयोगी, बटाला। हाईवे मोड सुचेतगढ़ के पास तेज रफ्तार ई रिक्शा ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। थाना सेखवां की पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ केस द र्ज कर लिया है।
जसवंत राए निवासी अहमदाबाद थाना धारीवाल ने बताया कि उसका बेटा राम लाल और उसका दोस्त मंगत मसीह मोटरसाइकिल पर सवार होकर बटाला से धारीवाल अा रहे थे। वह उनके पीछे मोटरसाइकिल पर जा रहा था।
नौशहरा मज्जा सिंह हाईवे वाला पुल पार करके जब उसका बेटा और उसका दोस्त सुचेतगढ़ मोड के पास पहुंचा तो गल्त साइड से अाए तेज रफ्तार ई रिक्शा ने उनके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर जा गिरे।
गंभीर जख्मी होने के कारण उसके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ई रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर अारोपित की पहचान का प्रयास शुरु कर दिया है।
