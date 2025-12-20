Language
    गुरदासपुर में अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को कुचला, मौके पर मौत

    By Sunil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:34 PM (IST)

    पंजाब के गुरदासपुर में गांव शामपुरा के पास एक अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बुआ दास के रूप मे ...और पढ़ें

    गुरदासपुर में अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को कुचला। सांकेतिक फोटो


    संवाद सहयोगी, बटाला। गांव शामपुरा के निकट एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई है, पुलिस थाना किला लाल सिंह में मृतक के बेटे के बयानों पर अज्ञात वाहन चालक पर मामला दर्ज किया गया है।

    एएसआइ नरिन्द्र सिंह ने बताया कि रिंकू पुत्र बुआ दास वासी गांव एमा भुल्लर रोड बटाला ने अपने बयानों में कहा कि उसका पिता बुआ दास रोजाना की तरह सुबह शौच के लिए घर से बाहर गया था कि घने कोहरे के कारण अमृतसर-गुरदासपुर हाईवे पर शामपुरा पंप के निकट किसी अज्ञात वाहन चालक ने उसे कुचल दिया जिसके कारण उसके पिता की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना किला लाल सिंह में अज्ञात वाहन चालक पर मामला दर्ज कर लिया गया है।