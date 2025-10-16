कलानौर में श्री राम अस्पताल के बाहर गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट, डॉक्टर से मांगी 50 लाख की रंगदारी

संवाद सहयोगी, कलानौर। एतिहासिक कस्बा कलानौर के गुरदासपुर मार्ग पर पड़ते श्री राम अस्पताल के सामने बुधवार की रात को दो मोटरसाइकिल सवार युवकों की ओर से गोलियां चलाने के बाद डाक्टर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। हालांकि हमलारों की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

जानकारी देते हुए श्री राम अस्पताल के डाक्टर रमेश्वर सैनी ने बताया कि बुधवार की रात को दो मोटरसाइकिल सवार युवकों द्वारा उसके अस्पताल के बाहर चार गोलियां चलाई गई। उसने बताया कि वह पिछले लंबे समय से सीमावर्ती इलाके के रोगियों की सेवा करता आ रहा है। जबकि रात के समय उसके अस्पताल के बाहर गोलियां चलाने के बाद उसके मोबाइल पर 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई।

उन्होंने बताया कि इस घटना संबंधी उन्होंने पुलिस हेल्प लाइन पर काल करने के अलावा पुलिसअधिकारियों को भी अवगत करवाया गया है, जहां पुलिस द्वारा मौका देखने के बाद अस्पताल में सुरक्षा कर्मचारी तैनात कर दिए गए है। इसके अलावा कलानौर के खेहरा अस्पताल के मालिक से भी रंगदारी की मांग करने पर पुलिस ने अस्पताल में पुलिस कर्मचारी तैनात किए हुए है।

डाक्टरों का कहना है कि जहां पिछले समय में लोगों द्वारा डाक्टर को भगवान का रुप समझा जाता था, जबकि इस समय मरीजों और दुखियों का इलाज करने वाले डाक्टर खुद खौफ में गुजर रहे है। खेहरा अस्पताल के डाक्टर का कहना है कि वह यहां रात के समय एमरजेंसी मरीजों का इलाज के लिए रात को उठकर इलाज करते थे, वहीं अब डरते माहौल के कारण वह रात को आने वाले मरीजों का इलाज करने से गुरेज कर रहे है।