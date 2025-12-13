Language
    गरीबी दूर करने अरमीनिया गया पंजाबी युवक, दर्दनाक मौत से परिवार में मचा कोहराम

    By Sunil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:37 PM (IST)

    पंजाब के गांव अकरपुरा का रबिंदर सिंह, जो परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अरमीनिया गया था, काम करते समय दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। वह ...और पढ़ें

    गरीबी दूर करने अरमीनिया गया पंजाबी युवक। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, बटाला। गांव अकरपुरा के एक व्यक्ति की अरमीनिया में काम करते समय ह्रदयगति रुकने से मौत हो गई। रबिंदर सिंह दो साल पहले कर्जा लेकर परिवार के भविष्य को संवारने के लिए अरमीनिया गया था। मृतक अपने पीछे पत्नी और एक विमंदित बेटी और बेटे को छोड़ गया है।

    मृतक की पत्नी व रिश्तेदारों ने बताया कि रबिंदर सिंह के घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है और भाई का भी निधन हो चुका है। दो परिवारों की रोजी रोटी की खातिर वह दो साल पहले कर्जा लेकर अरमीनिया गया था। वहां पर लेबर का काम करता था।

    गत पांच दिसंबर को उसके साथी का फोन आया कि रबिंदर सिंह की काम करते हुए हार्ट अटैक आने से अचानक मौत हो गई। परिवार ने कहा कि रबिंदर सिंह ही घर में कमाने वाला था और दो घरों की जिम्मेदारी उस पर थी। उन्होंने केंद्र व पंजाब सरकार गुहार लगाई है कि शव को जल्द से जल्द उसके गांव लाया जाए ताकि वह अंतिम संस्कार कर सकें।