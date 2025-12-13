गरीबी दूर करने अरमीनिया गया पंजाबी युवक, दर्दनाक मौत से परिवार में मचा कोहराम

संवाद सहयोगी, बटाला। गांव अकरपुरा के एक व्यक्ति की अरमीनिया में काम करते समय ह्रदयगति रुकने से मौत हो गई। रबिंदर सिंह दो साल पहले कर्जा लेकर परिवार के भविष्य को संवारने के लिए अरमीनिया गया था। मृतक अपने पीछे पत्नी और एक विमंदित बेटी और बेटे को छोड़ गया है।

मृतक की पत्नी व रिश्तेदारों ने बताया कि रबिंदर सिंह के घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है और भाई का भी निधन हो चुका है। दो परिवारों की रोजी रोटी की खातिर वह दो साल पहले कर्जा लेकर अरमीनिया गया था। वहां पर लेबर का काम करता था।