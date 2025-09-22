पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पूर्व सरपंच के पति की गोलियां मारकर हत्या करने के दो आरोपी नागालैंड से गिरफ्तार

बटाला पुलिस ने नागालैंड से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो 9 सितंबर को थाना श्रीहरगोबिंदपुर साहिब के गांव चीमा खुड्डी में पूर्व सरपंच के पति जुगराज सिंह जुग्गा की हत्या में शामिल थे। डीजीपी गौरव यादव के अनुसार हरमनप्रीत सिंह और गुरप्रीत सिंह को एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब ने गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि हत्या विदेश में बसे गैंगस्टरों के कहने पर की गई थी।

संवाद सहयोगी, बटाला। पुलिस ने नौ सितंबर को थाना श्रीहरगोबिंदपुर साहिब के तहत आते गांव चीमा खुड्डी में पूर्व सरपंच के पति जुगराज सिंह जुग्गा की गोलियां मारकर हत्या करने के दो आरोपितों को नागालैंड से गिरफ्तार किया है। आरोपितों को एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब ने बटाला की पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और नागालैंड पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान हरमनप्रीत सिंह उर्फ हरमन और उसके चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी निवासी गांव कलेर, बटाला के तौर पर हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नौ सितंबर को गांव चीमा खुड्डी निवासी जुगराज सिंह उर्फ जुग्गा की उसके गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जुग्गा की हत्या विदेश में बसते गैंगस्टर जसविंदर सिंह उर्फ मनु अगवान, मोहम्मद यासीन अख्तर उर्फ जीशान अख्तर और गोपी नवांशहरिया के कहने पर की गई थी।