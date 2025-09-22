पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पूर्व सरपंच के पति की गोलियां मारकर हत्या करने के दो आरोपी नागालैंड से गिरफ्तार
बटाला पुलिस ने नागालैंड से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो 9 सितंबर को थाना श्रीहरगोबिंदपुर साहिब के गांव चीमा खुड्डी में पूर्व सरपंच के पति जुगराज सिंह जुग्गा की हत्या में शामिल थे। डीजीपी गौरव यादव के अनुसार हरमनप्रीत सिंह और गुरप्रीत सिंह को एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब ने गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि हत्या विदेश में बसे गैंगस्टरों के कहने पर की गई थी।
संवाद सहयोगी, बटाला। पुलिस ने नौ सितंबर को थाना श्रीहरगोबिंदपुर साहिब के तहत आते गांव चीमा खुड्डी में पूर्व सरपंच के पति जुगराज सिंह जुग्गा की गोलियां मारकर हत्या करने के दो आरोपितों को नागालैंड से गिरफ्तार किया है।
आरोपितों को एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब ने बटाला की पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और नागालैंड पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान हरमनप्रीत सिंह उर्फ हरमन और उसके चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी निवासी गांव कलेर, बटाला के तौर पर हुई है।
नौ सितंबर को गांव चीमा खुड्डी निवासी जुगराज सिंह उर्फ जुग्गा की उसके गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जुग्गा की हत्या विदेश में बसते गैंगस्टर जसविंदर सिंह उर्फ मनु अगवान, मोहम्मद यासीन अख्तर उर्फ जीशान अख्तर और गोपी नवांशहरिया के कहने पर की गई थी।
नागालैंड की अदालत से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने के बाद आरोपितों को पंजाब लाया जा रहा है। एजीटीएफ के एडीजीपी प्रमोद भान ने बताया कि विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर डीएसपी एजीटीएफ राजन परमिंदर की देखरेख में एजीटीएफ की टीमों ने बटाला पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और नागालैंड पुलिस के साथ मिलकर दोनों आरोपितों को नागालैंड के कोहिमा में मिडलैंड कॉलोनी के न्यू मार्केट स्थित होटल ब्राडवे से गिरफ्तार किया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। इस संबंध में श्री हरगोबिंदपुर पुलिस स्टेशन में नौ सितंबर को मामला दर्ज किया गया था।
