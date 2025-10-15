Language
    पंजाब में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह की कार का एक्सीडेंट, हादसे में चार लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:56 PM (IST)

    पंजाब के गुरदासपुर में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के काफिले की पायलट गाड़ी एक स्विफ्ट डिजायर से टकरा गई। इस हादसे में पायलट गाड़ी में सवार तीन पुलिसकर्मी और स्विफ्ट कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंत्री हरभजन सिंह बाढ़ प्रभावित किसानों को चेक बांटने जा रहे थे।

    पंजाब में दुर्घटनाग्रस्त हुई कैबिनेट मंत्री की कार (जागरण फोटो)

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। कलानौर गुरदासपुर रोड पर बुधवार को अड्डा नड़ांवाली के पास कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की पायलट गाड़ी और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के बीच भयानक टक्कर हो गई, जिसमें दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं।

    इस हादसे में पायलट गाड़ी में सवार तीन पुलिस वाले और स्विफ्ट कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एंबुलेंस 108 के जरिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कलानौर में भर्ती कराया गया है।

    इस काफिले में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह के अलावा डीसी दलविंदरजीत सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे। मिली जानकारी के मुताबिक, स्विफ्ट गाड़ी कलानौर से गुरदासपुर जा रही थी।

    वहीं, दूसरी तरफ केबिनेट मंत्री हरभजन सिंह और उनकी पायलट गाड़ी बाढ़ से प्रभावित किसानों को चेक बांटने के लिए डेरा बाबा नानक जा रहे थे, तभी पुलिस पायलट की गाड़ी और स्विफ्ट के बीच जोरदार टक्कर हो गई और दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं।

    इस दौरान कैबिनेट मंत्री ईटीओ ने खुद भी पुलिस की मदद की। ईटीओ ने बताया कि पायलट गाड़ी में सवार करीब चार पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें बड़ी मुश्किल से हादसाग्रस्त गाड़ी से निकालकर इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं, दूसरी गाड़ी के ड्राइवर समेत तीन और लोग जख्मी हो गए हैं।