पंजाब में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह की कार का एक्सीडेंट, हादसे में चार लोग घायल

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। कलानौर गुरदासपुर रोड पर बुधवार को अड्डा नड़ांवाली के पास कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की पायलट गाड़ी और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के बीच भयानक टक्कर हो गई, जिसमें दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं।

इस हादसे में पायलट गाड़ी में सवार तीन पुलिस वाले और स्विफ्ट कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एंबुलेंस 108 के जरिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कलानौर में भर्ती कराया गया है।

इस काफिले में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह के अलावा डीसी दलविंदरजीत सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे। मिली जानकारी के मुताबिक, स्विफ्ट गाड़ी कलानौर से गुरदासपुर जा रही थी।

वहीं, दूसरी तरफ केबिनेट मंत्री हरभजन सिंह और उनकी पायलट गाड़ी बाढ़ से प्रभावित किसानों को चेक बांटने के लिए डेरा बाबा नानक जा रहे थे, तभी पुलिस पायलट की गाड़ी और स्विफ्ट के बीच जोरदार टक्कर हो गई और दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं।