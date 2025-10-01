Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब में बाढ़ से BSF की 32 चौकियों को नुकसान, बॉर्डर पर लगी तारबंदी भी बही, अब सुरक्षा बनी चुनौती

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:48 AM (IST)

    पंजाब में बाढ़ के कारण भारत-पाकिस्तान सीमा पर कई स्थानों पर तारबंदी टूट गई है जिससे घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। बीएसएफ जवान बोट नाके लगाकर दुश्मन पर नजर रख रहे हैं। गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ की 32 सीमा चौकियों को नुकसान हुआ है। सितंबर में बाढ़ की आड़ में भेजी गई 86 किलो हेरोइन 81 पिस्तौल बरामद की गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    बाढ़ के कारण प्रभावित कंटीली तार को ठीक करते बीएसएफ के जवान। सौ. बीएसएफ

    महिंदर सिंह अर्लीभन्न, गुरदासपुर। पंजाब को बुरी तरह प्रभावित करने वाली बाढ़ ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को भी सेंध लगाई है। दरिया के तेज बहाव में भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगी तारबंदी (फेंसिंग) कई स्थानों पर बह गई है, जिससे घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाढ़ की आड़ में पाकिस्तान से हथियारों व हेरोइन की कई खेप भेजी गई। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने हर प्रयास विफल कर दिया। बीएसएफ जवान बोट नाके लगाकर दुश्मन पर नजर रख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है।

    सीमावर्ती जिलों गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, अमृतसर, फिरोजपुर और फाजिल्का में बाढ़ के कारण कई स्थानों पर फेंसिंग टूट चुकी है।

    बीएसएफ के गेट और ओपी टावरों को भी नुकसान पहुंचा है। गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ की 32 सीमा चौकियों को भी नुकसान हुआ है। अब इन संवेदनशील प्वाइंट्स से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करने की कोशिश कर रहा है।

    घुसपैठ के साथ नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि, जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सितंबर में बाढ़ की आड़ में भेजी गई 86 किलो हेरोइन, 81 पिस्तौल, 104 मैगजीन, 2,390 कारतूस व आठ ग्रेनेड बरामद किए गए।

    रावी, उज्ज, ब्यास और सतलुज दरिया का पानी अब कम हो गया है, लेकिन कई स्थानों पर टूटी फेंसिंग के कारण सुरक्षा को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं।

    बीएसएफ के जवान टूटी कंटीली तारों की मरम्मत करने में जुटे हैं व अस्थायी चौकियां बनाकर निगरानी कर रहे हैं। कंटीली तारों पर चिपकी झाड़ियों को हटाने के साथ-साथ बीओपी की सफाई भी सुनिश्चित की जा रही है।

    गुरदासपुर में बाढ़ में बहकर टूटी कंटीली तार को ठीक करते हुए बीएसएफ के जवान l सौ. बीएसएफ

    पाकिस्तान सीमा पार से रच रहा षड्यंत्र, सितंबर में ही बाढ़ की आड़ में कई बार भेजी गई हथियारों और हेरोइन की खेप

    सीमा पर पहले से ज्यादा सतर्कता

    डीआइजी बीएसएफ के सेक्टर गुरदासपुर के डीआइजी जेके बिरदी ने बताया कि बाढ़ के बाद सीमा पर बीएसएफ के जवान पहले से ज्यादा सतर्क हैं। संवेदनशील स्थानों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

    गुरदासपुर व पठानकोट में 20 स्थान ऐसे, जहां पाक से भारत में प्रवेश करता है रावी दरिया गुरदासपुर व पठानकोट जिले में ही रावी दरिया करीब 135 किलोमीटर तक भारत-पाक सीमा के साथ बहता है। 20 स्थान ऐसे हैं जहां से रावी दरिया पाकिस्तान से होकर दोबारा भारत में प्रवेश करता है।

    बीएसएफ जवान ऐसे संवेदनशील स्थानों पर फ्लड लाइट्स, नाइट विजन कैमरे व बोट नाके लगाकर निगरानी रख रहे हैं। पंजाब पुलिस ने भी एक वर्ष में आइएसआइ की ओर से पंजाब को अशांत करने के 26 से अधिक प्रयास नाकाम किए हैं।