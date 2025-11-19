कलानौर में पूर्व MLA घुम्मण के पोते पर दिनदहाड़े बरसी ताबड़तोड़ गोलियां, अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज
कलानौर में पूर्व विधायक हरबंस सिंह घुम्मण के पोते पहलजीत सिंह पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चला दीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत स्थिर है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहलजीत सिंह अकाली दल के नेता जसबीर सिंह घुम्मण का भतीजा है।
संवाद सहयोगी, कलानौर। मंगलवार की शाम को थाना घुम्मण कलां के अधीन आते गांव घुम्मण कलां में पूर्व विधायक और पूर्व शिरोमणि कमेटी सदस्य स्व. हरबंस सिंह घुम्मण के पोते पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों ने गोलियां चला दी थी।
गोलियां लगने से गंभीर जख्मी हुए युवक को अमृतसर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया। जहां पर उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। उधर इस मामले में पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज किया है।
गौरतलब है कि अकाली दल की सरकार के समय विधायक रहे स्व. हरबंस सिंह घुम्मण का पोता और अकाली दल पुर्न सुरजीत के सीनियर नेता जसबीर सिंह घुम्मण का भतीजा पहलजीत सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह घुम्मण मंगलवार की शाम को अपने खेतों में स्कूटरी पर सवार होकर वापिस घर लौट रहा था।
जब वह गांव के पास पहुंचा तो पीछे से आए मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उस पर गोलियां चला दी। एक गोली पहलजीत सिंह की गर्दन के पिछले हिस्से पर लगी। जिस कारण गंभीर रुप से जख्मी हो गया था।
थाना प्रभारी जगदीश सिंह ने बताया कि परिवार के बयानों के आधार पर अज्ञात हमलावरो के खिलाफ मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई की जा रही है।
