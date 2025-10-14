पंजाब के किसानों को होगा फायदा! बाढ़ से प्रभावित फसल का जायजा लेने दिल्ली से आई फूड मिनिस्ट्री की टीम

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। बाढ़ के कारण प्रभावित दाना मंडियों में पहुंची धान की फसलों का जायजा लेने के लिए दिल्ली से फूडमिनिस्ट्री की टीम डेरा बाबा नानक, कलानौर और दीनानगर दाना मंडियों में पहुंची और उन्होंने प्रभावित धान की फसल के सैंपल भरे। फूडमिनिस्ट्री की टीम में प्रभाकर एडिशनल डायरेक्टर, शांति पाल और रोबिन सिंह टेक्निकल अधिकारी भी मौजूद थे।

बातचीत करते हुए डीएफएसीसुखजिंदर सिंह ने बताया कि फूड विभाग की टीम की ओर से बाढ़ के कारण प्रभावित हुई धान की फसल का जायजा लेकर सैंपल एकत्र किए गए है। जिसका विशलेषण करने के बाद रिपोर्ट की जाएगी।

हलका विधायक गुरदीप सिंह रंधावा ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से मांग करने पर सेंटर की टीम के अधिकारियों की ओर से आज जिले की उन मंडियों का दौरा किया जा रहा है, जिन मंडियों में पिछले दिनों बाढ़ के कारण बेहद नुकसान हुआ है।