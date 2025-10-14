Language
    पंजाब के किसानों को होगा फायदा! बाढ़ से प्रभावित फसल का जायजा लेने दिल्ली से आई फूड मिनिस्ट्री की टीम

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:03 PM (IST)

    गुरदासपुर में बाढ़ से प्रभावित मंडियों में दिल्ली से फूड मिनिस्ट्री की टीम ने धान की फसलों का निरीक्षण किया। टीम ने डेरा बाबा नानक, कलानौर और दीनानगर मंडियों से सैंपल लिए। डीएफएसी सुखजिंदर सिंह ने बताया कि नमूनों का विश्लेषण कर रिपोर्ट दी जाएगी। विधायक गुरदीप सिंह रंधावा ने केंद्र सरकार से किसानों और आढ़तियों को राहत देने की उम्मीद जताई है।

    पंजाब: बाढ़ प्रभावित फसलों का जायजा लेने पहुंची दिल्ली की फूड मिनिस्ट्री टीम। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। बाढ़ के कारण प्रभावित दाना मंडियों में पहुंची धान की फसलों का जायजा लेने के लिए दिल्ली से फूडमिनिस्ट्री की टीम डेरा बाबा नानक, कलानौर और दीनानगर दाना मंडियों में पहुंची और उन्होंने प्रभावित धान की फसल के सैंपल भरे। फूडमिनिस्ट्री की टीम में प्रभाकर एडिशनल डायरेक्टर, शांति पाल और रोबिन सिंह टेक्निकल अधिकारी भी मौजूद थे।

    बातचीत करते हुए डीएफएसीसुखजिंदर सिंह ने बताया कि फूड विभाग की टीम की ओर से बाढ़ के कारण प्रभावित हुई धान की फसल का जायजा लेकर सैंपल एकत्र किए गए है। जिसका विशलेषण करने के बाद रिपोर्ट की जाएगी।

    हलका विधायक गुरदीप सिंह रंधावा ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से मांग करने पर सेंटर की टीम के अधिकारियों की ओर से आज जिले की उन मंडियों का दौरा किया जा रहा है, जिन मंडियों में पिछले दिनों बाढ़ के कारण बेहद नुकसान हुआ है।

    हमें उम्मीद है कि आगामी समय में सेंटर सरकार आढ़तियों और जमींदारों को कुछ न कुछ राहत जरुर देगी। इस मौके पर जसविंदर सिंह रियाड़, पूर्व चेयरमैन बलविंदर सिंह, लखबीर सिंह, कश्मीर सिंह, अरुनेश कुमार आदि उपस्थित थे।