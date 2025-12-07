गुरदासपुर: पावरलिफ्टिंग खिलाड़ी का दावा- गैंगस्टरों से मिल रही जान से मारने की धमकी, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। पावरलिफ्टिंग के खिलाड़ी ने गैंग्स्टरों से जान से मारने की धमकियां देने के अलावा खेल छोड़ने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं। उसका आरोप है कि पुलिस शिकायत के बावजूद मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।



बाबोवाल निवासी पावर लिफ्टर राहुल वशिष्ट का दावा है कि उसे इंटरनेशनल नंबरों से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। यही नहीं उसे घर के आस-पास संदिग्ध लोग भी घूमते देखे गए हैं। उसने बताया कि उसे धमकियां बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पाकिस्तानी डान शहजाद भट्टी के नाम से दी जा रही हैं और उस पर खेल छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है।

उसे व्हाट्सएप पर काल कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। उसने बताया कि सोशल मीडिया पर उसे धमकी देकर कहा जा रहा है कि उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। सोशल मीडिया पर जाकर घोषणा करो कि मैं गेम छोड़ रहा हूं और अब किसी भी मुकाबले में भाग नहीं लूंगा। तुमने भट्टी के भाई को हराकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसका अंजाम तुम्हें ओर तुम्हारे परिवार को भुगतना पड़ेगा।

तुम्हारा घर गुरदादपुर जिले के गांव बाबोवाल और केंद्रीय जेल गुरदासपुर के बिल्कुल पास है। तुम जहां भागना चाहते हो भाग सकते हो पुलिस तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगी। हमारी चेतावनी याद रखना। तुम्हारी जान बहुत कीमती है। तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, तो हम तुम्हारा घर उड़ा दिया जाएगा।