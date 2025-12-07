Language
    गुरदासपुर: पावरलिफ्टिंग खिलाड़ी का दावा- गैंगस्टरों से मिल रही जान से मारने की धमकी, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

    By Sunil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:21 PM (IST)

    गुरदासपुर के पावरलिफ्टिंग खिलाड़ी राहुल वशिष्ट को गैंगस्टर से जान से मारने की धमकी मिल रही है। राहुल ने बताया कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से धमकी ...और पढ़ें

    गैंगस्टरों से मिल रही जान से मारने की धमकी- पावरलिफ्टिंग खिलाड़ी

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। पावरलिफ्टिंग के खिलाड़ी ने गैंग्स्टरों से जान से मारने की धमकियां देने के अलावा खेल छोड़ने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं। उसका आरोप है कि पुलिस शिकायत के बावजूद मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

    बाबोवाल निवासी पावर लिफ्टर राहुल वशिष्ट का दावा है कि उसे इंटरनेशनल नंबरों से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। यही नहीं उसे घर के आस-पास संदिग्ध लोग भी घूमते देखे गए हैं। उसने बताया कि उसे धमकियां बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पाकिस्तानी डान शहजाद भट्टी के नाम से दी जा रही हैं और उस पर खेल छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है।

    उसे व्हाट्सएप पर काल कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। उसने बताया कि सोशल मीडिया पर उसे धमकी देकर कहा जा रहा है कि उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। सोशल मीडिया पर जाकर घोषणा करो कि मैं गेम छोड़ रहा हूं और अब किसी भी मुकाबले में भाग नहीं लूंगा। तुमने भट्टी के भाई को हराकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसका अंजाम तुम्हें ओर तुम्हारे परिवार को भुगतना पड़ेगा।

    तुम्हारा घर गुरदादपुर जिले के गांव बाबोवाल और केंद्रीय जेल गुरदासपुर के बिल्कुल पास है। तुम जहां भागना चाहते हो भाग सकते हो पुलिस तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगी। हमारी चेतावनी याद रखना। तुम्हारी जान बहुत कीमती है। तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, तो हम तुम्हारा घर उड़ा दिया जाएगा।

    राहुल का कहना है कि वह इसकी शिकायत पुलिस उच्चाधिकारियों से कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसने पुलिस ने उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा करने की मांग की है।

    उधर, मामले को लेकर एसएसपी आदित्य का कहना है कि छह महीने पहले भी पावरलिफ्टिंग खिलाड़ी राहुल ने धमकी भरे काल आने की शिकायत की थी, लेकिन जांच में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। अगर खिलाड़ी को फिर से कोई नई धमकी मिली है तो उसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई जा सकती है। उसकी भी जांच कर ली जाएगी।