    पंजाब के बटाला में बदमाशों के साथ मुठभेड़, गोली लगने से पुलिसकर्मी घायल

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:00 PM (IST)

    बटाला के डेरा बाबा नानक रोड स्थित मल्ली मार्केट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गया। पठानकोट सीआईए स्टाफ की पुलिस संदिग्ध कार का पीछा कर रही थी। पुलिस ने बदमाशों को काबू करने की कोशिश की तो उन्होंने गोली चला दी। घायल पुलिसकर्मी को अमृतसर रेफर किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है और इलाके में दहशत का माहौल है।

    Hero Image

    पंजाब के बटाला में बदमाशों के साथ मुठभेड़। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, बटाला। बटाला के डेरा बाबा नानक रोड स्थित मल्ली मार्केट में संदिग्धों का पीछा कर रही पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इसमें एक पुलिस कर्मी गोली लगने से जख्मी हो गया। हालांकि मामले को लेकर बटाला पुलिस कोई जानकारी साझा नहीं कर रही।

    पता चला है कि पठानकोट की सीआईए स्टाफ पुलिस संदिग्ध कार का पीछा करते शुक्रवार शाम बटाला की मल्ली मार्केट पहुंची। पुलिस पार्टी ने कार सवार बदमाशों को काबू करने का प्रयास किया तो आरोपितों ने पुलिस पर गोली चला दी। इसमें एक पुलिस कर्मी जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया।
    हालत गंभीर होने के कारण उसे अमृतसर रेफर कर दिया गया।

    वहीं मौके पर पहुंचे थाना सिविल लाइन के एसएचओ हरजिंदर सिंह, सीआईए स्टाफ के इंचार्ज सुखराज सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों ने कोई भी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया।

    वहीं, मल्ली मार्केट स्थित सैलून के शीशे पर गोली लगी है और घटना आसपास के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। पुलिस ने सैलून के बाहर लगे कैमरों की फुटेज और डीवीआर कब्जे में ले ली है। वहीं इलाके में घटना के बाद सहम का माहौल है।