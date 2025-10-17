पंजाब के बटाला में बदमाशों के साथ मुठभेड़, गोली लगने से पुलिसकर्मी घायल

संवाद सहयोगी, बटाला। बटाला के डेरा बाबा नानक रोड स्थित मल्ली मार्केट में संदिग्धों का पीछा कर रही पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इसमें एक पुलिस कर्मी गोली लगने से जख्मी हो गया। हालांकि मामले को लेकर बटाला पुलिस कोई जानकारी साझा नहीं कर रही।

पता चला है कि पठानकोट की सीआईए स्टाफ पुलिस संदिग्ध कार का पीछा करते शुक्रवार शाम बटाला की मल्ली मार्केट पहुंची। पुलिस पार्टी ने कार सवार बदमाशों को काबू करने का प्रयास किया तो आरोपितों ने पुलिस पर गोली चला दी। इसमें एक पुलिस कर्मी जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया।

हालत गंभीर होने के कारण उसे अमृतसर रेफर कर दिया गया।