गुरदासपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हेरोइन और नशीली गोलियों के साथ 4 गिरफ्तार
बटाला पुलिस ने हेरोइन और नशीली गोलियों के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना शहरी बटाला पुलिस ने जैमस मसीह को नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया जबकि थाना सिविल लाइन पुलिस ने शुभम कुमार और जगदीप सिंह को हेरोइन के साथ पकड़ा। थाना श्री हरगोबिंदपुर साहिब पुलिस ने राजा को नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया।
संवाद सहयोगी, बटाला। जिला पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से चार व्यक्तियों को हेरोइन तथा नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार करके उनपर संबंधित थानों में मामले दर्ज किए हैं।
इस संबंधी जानकारी देते हुए थाना शहरी बटाला में तैनात एसआई बलराज सिंह ने बताया कि उन्होंने साथी पुलिस कर्मचारियों सहित गश्त के दौरान बैंक कलौनी राईस मिल के निकट से जैमस मसीह उर्फ मनप्रीत मसीह पुत्र मंजीत मसीह वासी भैणी मियां खां गुरदासपुर को 40 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार करके उसपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
इसी तरह जानकारी देते हुए थाना सिविल लाइन में तैनात एसआई मनोहर सिंह ने बताया कि उन्होंने साथी पुलिस कर्मचारियों सहित गश्त के दौरान गांव काहनूवान रोड स्थित चीमा गैस एजेंसी के निकट से शुभम कुमार उर्फ भोला पुत्र बाल कृष्ण वासी दरवाजे वाली गली शुकरपुरा तथा जगदीप सिंह उर्फ सोनू पुत्र हरमीत सिंह वासी मान नगर बटाला को 6 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार करके आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
इसी तरह जानकारी देते हुए थाना श्री हरगोबिंदपुर साहिब में तैनात एएसआई सरवन सिंह ने बताया कि उन्होंने साथी पुलिस कर्मचारियों सहित गश्त के दौरान नजदीक ब्रहमा के डेरे हरचोवाल से राजा पुत्र दिलबाग मसीह वासी हरचोवाल को 100 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार करके आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
