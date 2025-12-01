Gurdaspur Encounter: गुरदासपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, एनकाउंटर में दो अपराधी घायल

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना पुराना शाला के तहत आते गांव दाउवाल के मोड़ पर रविवार देर रात पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो बदमाश जख्मी हो गए।

दोनों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने मौके से दो पिस्टल भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

घटनास्थल पर पहुंचे एसपी जुगराज सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस की ओर से लगातार रात के समय नाके लगाए जा रहे हैं।

इसी कड़ी के तहत पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। रात को पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें आरोपित नवीन और कुश जख्मी हो गए।

उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच कर जांच कर रही है। आरोपितों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया था।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान दोनों जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि इस बात का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा कि दोनों किसी वारदात में शामिल थे।