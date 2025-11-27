गुरदासपुर: पुलिस पर फायरिंग पड़ी महंगी, फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर मुठभेड़ में एक गैंगस्टर ढेर; दूसरा फरार

जागरण संवाददाता, डेरा बाबा नानक। पुलिस जिला बटाला को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब फतेहगढ़ चूड़ीया रोड पर शाहपुर जाजन पुल के पास पुलिस ने एक गैंगस्टर को गोली मारकर घायल कर दिया। जबकि दूसरों को काबू करने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस जिला बटाला के एसएसपी महताब सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 21 नवंबर को बटाला में एक टेलीकॉम दुकान पर गोलियां चलाने वाले मुलजम की तलाश के संबंध में एसपी गुरप्रताप सिंह, डीएसपी सजीव कुमार, सीए स्टाफ प्रभारी सुखराज सिंह और सिविल पुलिस स्टेशन बटाला के एसएचओ हरजिंदर सिंह द्वारा की गई जांच के दौरान 21 नवंबर को टेलीकॉम की दुकान पर गोलियां चलाने वाले को पकड़ने के लिए तलाशा जा रहा था।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाना प्रभारी हरजिंदर सिंह पुलिस पार्टी के साथ गुप्त सूचना पर जा रहे थे कि आरोपी कवलजीत सिंह पुत्र लवजीत सिंह निवासी वैरोके और उसके साथी हरजिंदर सिंह, जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, ने पुलिस पर करीब 3 गोलियां चलाईं और पुलिस कर्मचारी ने अपनी सुरक्षा के लिए पहले हवाईफायर और बाद में गोली मारकर एक आरोपी को जख्मी कर दिया।