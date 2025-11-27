Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरदासपुर: पुलिस पर फायरिंग पड़ी महंगी, फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर मुठभेड़ में एक गैंगस्टर ढेर; दूसरा फरार

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:46 AM (IST)

    डेरा बाबा नानक पुलिस को फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मुठभेड़ में एक गैंगस्टर को घायल कर दिया और दूसरे को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी महताब सिंह ने बताया कि 21 नवंबर को बटाला में टेलीकॉम दुकान पर गोलीबारी करने वाले आरोपियों की तलाश थी। आरोपियों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई।

    prefferd source google
    Hero Image

    फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर मुठभेड़ में एक गैंगस्टर ढेर (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, डेरा बाबा नानक। पुलिस जिला बटाला को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब फतेहगढ़ चूड़ीया रोड पर शाहपुर जाजन पुल के पास पुलिस ने एक गैंगस्टर को गोली मारकर घायल कर दिया। जबकि दूसरों को काबू करने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस जिला बटाला के एसएसपी महताब सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 21 नवंबर को बटाला में एक टेलीकॉम दुकान पर गोलियां चलाने वाले मुलजम की तलाश के संबंध में एसपी गुरप्रताप सिंह, डीएसपी सजीव कुमार, सीए स्टाफ प्रभारी सुखराज सिंह और सिविल पुलिस स्टेशन बटाला के एसएचओ हरजिंदर सिंह द्वारा की गई जांच के दौरान 21 नवंबर को टेलीकॉम की दुकान पर गोलियां चलाने वाले को पकड़ने के लिए तलाशा जा रहा था।

    उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाना प्रभारी हरजिंदर सिंह पुलिस पार्टी के साथ गुप्त सूचना पर जा रहे थे कि आरोपी कवलजीत सिंह पुत्र लवजीत सिंह निवासी वैरोके और उसके साथी हरजिंदर सिंह, जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, ने पुलिस पर करीब 3 गोलियां चलाईं और पुलिस कर्मचारी ने अपनी सुरक्षा के लिए पहले हवाईफायर और बाद में गोली मारकर एक आरोपी को जख्मी कर दिया।

    एसएसपी मेहताब सिंह ने बताया कि उक्त आरोपी कवलजीत सिंह और उसक साथी हरजिंदर सिंह बब्बर खालसा से संबंधित निसान सिंह जोड़ियां  से संबंधित थे।

    एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. उन्होंने कहा कि पुलिस रिमांड के दौरान और भी खुलासे हो सकते हैं. पुलिस जिला बटाला द्वारा शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा।