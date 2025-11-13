Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बटाला नहर किनारे गैंगस्टर की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी गोली से जग्गू भगवानपुरिया का गुर्गा लहूलुहान

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:32 PM (IST)

    बटाला में पुलिस और एक आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस आरोपी को पिस्तौल बरामद करने के लिए कलेर कलां नहर किनारे ले गई थी, जहाँ उसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई जिससे वह घायल हो गया। आरोपी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़ा हुआ है और उस पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस पर फायरिंग करके भागने का प्रयास करने वाले आरोपित पर पुलिस ने चलाई गोली (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, बटाला। गांव कलेर कलां नहर किनारे पिस्तौल की रिकवरी करने के लिए आरोपित को साथ लेकर आई बटाला पुलिस पर आरोपित ने पिस्तौल से दो फायर करके भागने का प्रयास किया, हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपित पर गोली चला दी। जिससे वह जख्मी हो गया। आरोपित गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़ा हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि पुलिस थाना सेखवां ने आरोपित विजय को एक पिस्तौल सहित काबू किया था। उसने पूछताछ के दौरान बताया कि उसके संबंध मलकीत संह के साथ है। वह विदेश में बैठे गैंगस्टर अमृत के साथ है और वह विदेश में बैठे गैंगस्टर अमृत दालम जो जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़ा हुआ है।

    उन्होंने बताया कि मलकीत सिंह को काबू किया गया तो उसने बताया कि उसके पास एक पिस्तौल है। जिसकी रिकवरी के लिए गांव कलेर कलां नहर किनारे मलकीत को लाया गया तो उसने पिस्तौल निकाल कर पुलिस पर दो फायर करके भागने की कोशिश की। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया तो गिरफ्तार मलकीत सिंह के गोली लगने से वह जख्मी हो गया।

    उन्होंने बताया कि आरोपित मलकीत सिंह के खिलाफ पहले भी कई रंगदारी और फायरिंग की वारदातों के केस दर्ज है। इसके जग्गू भगवानपुरिया और उसके साथी अमृत दालम के साथ सीधे संपर्क है। फिलहाल फेरोंसिक टीमें और पुलिस मामले की जांच कर रही है।