    गुरदासपुर में पुलिस की कार्रवाई, झाड़ियों में छिपकर हेरोइन का नशा करते तीन गिरफ्तार

    By GAGANDEEP SINGH Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:19 PM (IST)

    गुरदासपुर पुलिस ने हेरोइन का नशा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना कलानौर सदर और सिटी पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों के पास से सिल्वर पेपर लाइटर और नोट बरामद हुए। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    झाड़ियों में छिपकर हेरोइन का नशा करते तीन गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जिला पुलिस ने झाड़ियों में छिपकर हेरोइन का नशा करते तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। थाना कलानौर के एएसआइ नरेश कुमार ने पुलिस पार्टी के साथ गश्त के दौरान बटाला रोड पर खाली प्लॉट में झाड़ियों में छिपकर नशा करते आरोपित विशाल मसीह निवासी शहूरकलां को काबू किया गया।

    आरोपित से सिल्वर पेपर, लाइटर और 20 रुपये का नोट बरामद हुआ। वहीं थाना सदर के एएसआइ टेक राम ने पुलिस पार्टी के साथ लिंक सुआ पुली वरिया से आरोपित गुरप्रीत सिंह निवासी वरिया को अंधेरे में छिपकर हेरोइन का नशा करते काबू किया।

    उससे सिल्वर पेपर, लाइटर और 20 रुपये का नोट बरामद हुआ। उधर, थाना सिटी के एसआई वरिंदर पाल पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान नेहरू पार्क से आरोपित विकास निवासी मदरासी मोहल्ला सामने शिवा रिजोर्ट को झाड़ियों में छिपकर नशा करते काबू किया। उससे एक सिल्वर पेपर, लाइटर और दस रुपये का नोट बरामद हुआ। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।