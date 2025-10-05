पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने वाला गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर का भी दिया था इनपुट; पूछताछ में जुटी पुलिस

डेरा बाबा नानक पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्र से खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिनमें से एक गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपित बीएसएफ चौकियों और सेना की जानकारी सीमा पार भेज रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 15 अगस्त को भी सूचना भेजी थी। गिरफ्तार आरोपित का पिता भी एनडीपीएस मामले में जेल में है।

संवाद सहयोगी, बटाला (गुरदासपुर)। डेरा बाबा नानक की पुलिस ने डेरा बाबा नानक के सीमावर्ती क्षेत्र में बीएसएफ और सेना की चौकियों की खूफिया जानकारी पाकिस्तान भेजने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मामले के तीन आरोपित एक साल से सीमावर्ती क्षेत्र की खूफिया जानकारी सीमा पार भेज रहे थे।

जानकारी देते हुए डेरा बाब नानक के अधीन आती पुलिस चौंकी मालेवाल के इंचार्ज एएसआई सुखराज सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर तलवंडी रामा के पास तीन व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जो देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारी पाकिस्तान बैठे अपने दोस्त को भेजते थे।

उन्होंने बताया कि दलजीत सिंह व गुरदीप सिंह निवासी गांव रसूलपुर और गुरजंट सिंह उर्फ जंटी उर्फ गुरी निवासी गांव हकीमपुर थाना कलानौर, जो कि डेरा बाबा नानक बार्डर के साथ लगती बीएसएफ की चौंकियों व अन्य डिफेंस के अलग-अलग डैंपों आदि की सैमफर इंमरफेशन स्मार्ट फोनों में कैच करके पाकिस्तान अपने स्मार्ट फोनों के माध्यम से मैसेज करके भेजते थे।

चौंकी इंचार्ज ने बताया कि उक्त आरोपियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15 अगस्त को भी गैस्टिव इंफोर्मेशन पाकिस्तान को भेजी है। उक्त मामले संबंधी कार्रवाई करते हुए उक्त तीनों के खिलाफ थाना डेरा बाबा नानक में केस दर्ज करने के बाद उक्त तीनों में से दलजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है।