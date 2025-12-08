'नवजोत कौर किसी अच्छे डॉक्टर से कराएं इलाज' CM पद के लिए 500 करोड़ के सूटकेस वाले बयान पर प्रताप बाजवा का पलटवार

संवाद सूत्र, काहनूवान। नवजोत कौर सिद्धू को किसी अच्छे अस्पताल के डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहिए। ये बात विरोधी पक्ष के नेता और हलका कादियां के विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने हलके के गांव में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव को लेकर उम्मीद्वारों के हक में बैठकें करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते कही।

ज्ञात रहे कि डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने मुख्यमंत्री पद के लिए 500 करोड़ रुपए का सूटकेस देने का बयान दिया था। जिस पर बाजवा ने उक्त प्रतिक्रिया दी है। इंडिगो की 1200 फ्लाईटें रद होने के प्रश्न पर बाजवा ने कहा कि यदि कंपनी समय पर प्रबंध कर लेती तो आज हजारों लोगों को परेशान न होना पड़ता। काहनूवान जोन से जिला परिषद के कांग्रेसी उम्मीद्वार भुपिंदर सिंह और राजूबेला जोन से सरदारा सिंह के समर्थन में चुनाव बैठकें करते बाजवा ने कहा कि इस समय पंजाब सरकार का ध्यान प्रदेश को लूटने की ओर लगा हुआ है।

प्रदेश में उम्मीद्वारों को नामांकन भरने के लिए भी खुला माहौल नहीं दिया गया। बड़े पैमाने पर विरोधी पार्टियों के नामांकन सरकार ने रद करवा दिए। यहां तक कि आरओ केंद्रों में नामांकन लेकर पहुंचे उम्मीद्वारों से आवेदन छीनकर फाड़ डाले गए।