बटाला: हत्याकांड में शामिल आरोपी ने पुलिस पर चलाई गोली, जवाबी कार्रवाई में घायल

संवाद सहयोगी, बटाला। खोखर पैलेस के पास युवक की हत्या के मामले के आरोपित ने रविवार देर शाम पुलिस पार्टी पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपित जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है।

डीआईजी संदीप गोयल ने बताया कि गत दिनों खोखर पैलेस के पास दीप चीमा की गोलियां मार कर हत्या कर दी गई थी।

दो मोटरसाइकिलों पर सवार पांच आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। आरोपितों की पहचान के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस दो आरोपितों हरिंदर हैरी और सविंदर सेवी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।

रविवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि बाकी के आरोपितों में शामिल मानिक गांव कुलियां से मोटरसाइकिल पर आ रहा है। इस दौरान पुलिस ने ट्रैप लगाकर उसे रोका तो उसने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपित गोली लगने से जख्मी हो गया। उसे काबू कर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है।