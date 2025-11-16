बटाला: हत्याकांड में शामिल आरोपी ने पुलिस पर चलाई गोली, जवाबी कार्रवाई में घायल
बटाला में खोखर पैलेस के पास युवक की हत्या के मामले में शामिल एक आरोपी ने पुलिस दल पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। डीआईजी संदीप गोयल ने बताया कि दीप चीमा की हत्या गैंगवार का नतीजा थी, जिसमें जग्गू भगवानपुरिया गैंग का हाथ था। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
संवाद सहयोगी, बटाला। खोखर पैलेस के पास युवक की हत्या के मामले के आरोपित ने रविवार देर शाम पुलिस पार्टी पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपित जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
डीआईजी संदीप गोयल ने बताया कि गत दिनों खोखर पैलेस के पास दीप चीमा की गोलियां मार कर हत्या कर दी गई थी।
दो मोटरसाइकिलों पर सवार पांच आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। आरोपितों की पहचान के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस दो आरोपितों हरिंदर हैरी और सविंदर सेवी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
रविवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि बाकी के आरोपितों में शामिल मानिक गांव कुलियां से मोटरसाइकिल पर आ रहा है। इस दौरान पुलिस ने ट्रैप लगाकर उसे रोका तो उसने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपित गोली लगने से जख्मी हो गया। उसे काबू कर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
उन्होंने बताया कि दीप चीमा की हत्या गैंगवार का नतीजा थी। मनु घनश्यामपुरिया गैंग को लगता था कि दीप चीमा विरोधी गैंग का सदस्य है। इन सभी हत्यारों को जग्गू भगवानपुरिया गैंग का केशव शिवाला और अमृत दालम हेंडल कर रहे थे। पुलिस बाकी के आरोपितों की तलाश कर रही है। उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
