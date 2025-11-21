गुरदासपुर: बाइक सवार व्यक्ति को आया हार्ट अटैक, सड़क किनारे गड्ढे में गिरने से मौत

संवाद सूत्र, बहरामपुर (गुरदासपुर)। दीनानगर बाहम्णी रोड पर गांव दोदवां के पास एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की सड़क किनारे बने पानी वाले गड्ढे में गिकर मौत हो गई।

मृतक के छोटे भाई नरिंजन सिंह ने बताया कि उसका बड़ा भाई महिंदर सिंह निवासी गांव कोठे बाहम्णी शुक्रवार सुबह घर से दीनानगर को गया था।

दौरा पड़ने से वह मोटरसाइकिल से पानी वाले गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। थाना प्रभारी साहिल पठानिया ने मौके पर पहुंच कर शव को स्वजन के हवाले कर दिया।