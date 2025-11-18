Language
    गुरदासपुर में मां-बेटी से मारपीट कर किया जख्मी, दो के खिलाफ केस दर्ज

    By Gagandeep Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:55 PM (IST)

    गुरदासपुर के गांव छोटा साहोवाल में कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर मां-बेटी के साथ मारपीट की, जिससे वे घायल हो गईं। थाना दीनानगर पुलिस ने दो आरोपियों, अश्विनी कुमार और रवि कुमार, के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है। शोर मचाने पर आरोपी भाग निकले।

    गुरदासपुर में मां-बेटी पर हमला का मामला आया है।

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। गांव छोटा साहोवाल में कुछ लोगों ने मारपीट कर मां-बेटी को जख्मी कर दिया। थाना दीनानगर की पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीता रानी निवासी छोटा साहोवाल ने बताया कि आरोपित उसके घर में दाखिल हुए।

    इस दौरान उन्होंने उसे और उसकी मां कौशल्या देवी को मारपीट कर जख्मी कर दिया। उसके शोर मचाने पर आरोपित भाग निकले। पुलिस ने आरोपित अश्विनी कुमार निवासी छोटा साहोवाल और रवि कुमार निवासी छोटा साहोवाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।