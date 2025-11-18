गुरदासपुर में मां-बेटी से मारपीट कर किया जख्मी, दो के खिलाफ केस दर्ज

गुरदासपुर के गांव छोटा साहोवाल में कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर मां-बेटी के साथ मारपीट की, जिससे वे घायल हो गईं। थाना दीनानगर पुलिस ने दो आरोपियों, अश्विनी कुमार और रवि कुमार, के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है। शोर मचाने पर आरोपी भाग निकले।

गुरदासपुर में मां-बेटी पर हमला का मामला आया है।