गुरदासपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियारों के साथ दो गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, कलानौर। थाना कलानौर की पुलिस ने कार सवार दो आरोपितों को तीन पिस्टल और पांच मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान टेक चंद उर्फ टिक्कू निवासी बिसला, थाना बहराम, जिला शहीद भगत सिंह नगर और लवदीप सिंह लव निवासी बैंस, थाना सदर, शहीद भगत सिंह नगर के तौर पर हुई है।

इसे मामले की जानकारी डीजीपी गौरव यादव ने अपने सोशल मीडिया हेंडल पर दी है। दोनों का संबंध बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े विदेश बैठे कट्टरपंथी गैंगस्टर गुरदेव जस्सल और गुरलाल उर्फ गुल्लू से है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों को विदेश में बैठे उनके विदेशी आकाओं ने प्रदेश में आतंक और अशांति फैलाने की साजिश के तहत पंजाब में विरोधी गैंग के सदस्यों की हत्या का काम सौंपा था। आरोपितों के नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

थाना कलानौर के एएसआई हरपाल सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ अड्डा बख्शीवाल से थोड़ा आगे शनिवार रात को नाका लगा रखा था। पुलिस पार्टी ने वाहनों की चेकिंग के दौरान गुरदासपुर की तरफ से आई बिना नंबर गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया। कार चालक ने पुलिस पार्टी को देखकर कार को पीछे मोड़ने का प्रयास किया।