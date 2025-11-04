Language
    गुरदासपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हेरोइन और ड्रग मनी के साथ तीन गिरफ्तार

    By Gagandeep Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:14 PM (IST)

    गुरदासपुर में पुलिस ने हेरोइन और ड्रग मनी के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना पुराना शाला पुलिस ने अक्षय कुमार से 5.05 ग्राम हेरोइन बरामद की। थाना सिटी पुलिस ने जतिंदर कुमार से 5.80 ग्राम हेरोइन और ड्रग मनी बरामद की। थाना बहरामपुर पुलिस ने सिमरनदीप सिंह से छह ग्राम हेरोइन और ड्रग मनी बरामद की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    हेरोइन और ड्रग मनी के साथ तीन काबू। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पुलिस ने हेरोइन और ड्रग मनी के साथ तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। थाना पुराना शाला के एएसआइ मनजीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ टी प्वाइंट जीटी रोड सेम नहर पुल घल्लूघारा मौजूद थे। इस दौरान अक्षय कुमार निवासी पनियाड़ को काबू कर उससे 5.05 ग्राम हेरोइन बरामद की।

    वहीं, थाना सिटी के एएसआई जगजीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ पुराना बस स्टैंड पर मौजूद थे। बस स्टैंड की शेड में खड़े युवक ने पुलिस को देखकर जेब से लिफाफा निकालकर फेंक दिया। आरोपित जतिंदर कुमार निवासी नवीं बस्ती हयातनगर को काबू कर लिफाफा चेक किया गया तो उसमें से 5.80 ग्राम हेरोइन और 1850 रुपये की ड्रग मनी मिली।

    वहीं, थाना बहरामपुर के एएसआइ प्रीतम दास पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे। टी प्वाइंट रायपुर पर नाके के दौरान तेज रफ्तार कार को रुकने का इशारा किया गया। कार चालक ने गाड़ी रोककर लिफाफा फेंककर भागने का प्रयास किया। आरोपित सिमरनदीप सिंह निवासी नारंगपुर को काबू कर लिफाफा चेक किया गया तो उसमें से छह ग्राम हेरोइन और 1500 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई।