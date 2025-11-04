गुरदासपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हेरोइन और ड्रग मनी के साथ तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पुलिस ने हेरोइन और ड्रग मनी के साथ तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। थाना पुराना शाला के एएसआइ मनजीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ टी प्वाइंट जीटी रोड सेम नहर पुल घल्लूघारा मौजूद थे। इस दौरान अक्षय कुमार निवासी पनियाड़ को काबू कर उससे 5.05 ग्राम हेरोइन बरामद की।

वहीं, थाना सिटी के एएसआई जगजीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ पुराना बस स्टैंड पर मौजूद थे। बस स्टैंड की शेड में खड़े युवक ने पुलिस को देखकर जेब से लिफाफा निकालकर फेंक दिया। आरोपित जतिंदर कुमार निवासी नवीं बस्ती हयातनगर को काबू कर लिफाफा चेक किया गया तो उसमें से 5.80 ग्राम हेरोइन और 1850 रुपये की ड्रग मनी मिली।