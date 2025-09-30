Language
    Punjab News: गुरदासपुर में कॉलेज की दीवार पर लिखे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, इलाके में तनाव का माहौल

    By Sunil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:15 PM (IST)

    बटाला में एक कॉलेज की दीवार पर खालिस्तानी नारे लिखे जाने से तनाव फैल गया। नारों में मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ बातें लिखी गई थीं। इससे पहले रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे नारे मिले थे जिसकी जिम्मेदारी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ली थी। उसने अचलेश्वर धाम मंदिर को धमकी भी दी थी जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की।

    कॉलेज की दीवार पर लिखे खालिस्तान के नारे। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, बटाला। मंगलवार सुबह शहर के एक निजी कॉलेज की दीवार पर खालिस्तान नारे लिखे जाने को लेकर सनसनी फैल गई। जब तक मीडिया को इसकी जानकारी मिली, तब तक इन नारों को साफ कर दिया गया था।

    पता चला है कि दीवार पर खालिस्तान नारे लिखने के अलावा काले रंग के रिबन भी बांधे गए थे। कालेज की दीवार पर खालिस्तान के नारे लिखने वालों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ भी कुछ लिखा था, लेकिन पुलिस अधिकारी इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं।

    गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ऐसे ही खालिस्तान के नारे रेलवे स्टेशन बटाला पर भी लिखे गए थे। उस समय सिख फार जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो अपलोड कर इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसमें उसने बटाला से सात किलोमीटर की दूरी पर जालंधर रोड पर स्थित हिंदू सिख एकता के प्रतीक श्री अच्लेश्वर धाम मंदिर का नाम लेकर पंजाब में काली दीवाली मनाने की धमकी दी गई थी।

    इसके बाद मंदिर ट्रस्ट का शिष्टमंडल एसएसपी बटाला सोहेल कासिम मीर से मिला था और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई थी। इसे लेकर एसएसपी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि मंदिर के पास कड़े सुरक्षा प्रबंध कर दिए जाएंगे।