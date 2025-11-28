'टायर फटा मान लो… आगे पता चल जाएगा...' खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने पंजाब पुलिस को दी खुली चुनौती

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना सिटी के बाहर मंगलवार देर रात हुए धमाके में घायल महिला सपना शर्मा के शरीर में एक-दो नहीं बल्कि कई छर्रे हैं। इसकी पुष्टि गुरुवार को सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी गहन जांच के बाद की है।

इस घटना में घायल हुए गांव नंगल कोटली निवासी राकेश कुमार की एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। आश्चर्य की बात है कि पुलिस अब भी धमाके को ट्रक का टायर फटना ही बता रही है। यह अलग बात है कि उसने जांच शुरू कर दी है।

गुरुवार को पुलिस की बम स्क्वाड व डाग स्क्वाड की टीमों ने थाना सिटी के बाहर और पुलिस लाइन के आसपास क्षेत्र में गंभीरता से जांच की। हालांकि अभी कोई भी पुलिस अधिकारी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है।

इसी बीच आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि अगर पुलिस ट्रक का टायर फटा मानती है तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। डीजीपी और एसएसपी अब हल्ला न करें।

पीजीआई में पांच घंटे चले आपरेशन, नहीं बची आंख की रोशनी धमाके में घायल राकेश कुमार ने पीजीआई से वीडियो जारी कर बताया कि मंगलवार की देर शाम वह पत्नी के साथ स्कूटी पर सवार होकर थाना सिटी के बाहर से गुजर रहे थे तो अचानक धमाका हो गया। इसमें वे दोनों घायल हो गए।

उनकी आंख पर गंभीर चोट होने के कारण पहले उन्हें एक स्थानीय अस्पताल और बाद में आंखों के विशेषज्ञ के पास पठानकोट ले जाया गया। उन्हें तुरंत पीजीआइ जाने के लिए कहा गया। पीजीआई में उनका चार घंटे ऑपरेशन हुआ।